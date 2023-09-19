Захарова: Азербайджан не предупреждал Россию о начале военной операции

Азербайджан не предупреждал заблаговременно Россию о начале военных действий из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.
«Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Тем самым она опровергла фейковую информацию в СМИ о том, что Россия заблаговременно знала о планах Азербайджана начать боевые действия.
Спустя несколько часов после первых обстрелов Армянский премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армени. На нем будет обсуждаться тема Нагорного Карабаха, передает RT. Ранее URA.RU приводило всю информацию об обострении конфликта.
Азербайджан не предупреждал заблаговременно Россию о начале военных действий из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова. «Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Тем самым она опровергла фейковую информацию в СМИ о том, что Россия заблаговременно знала о планах Азербайджана начать боевые действия. Днем 19 сентября между Арменией и Азербайджаном обострилась ситуация. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. В ответ на это Армения призвала Россию и Совбез ООН вмешаться в ситуацию. Спустя несколько часов после первых обстрелов Армянский премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армени. На нем будет обсуждаться тема Нагорного Карабаха, передает RT. Ранее URA.RU приводило всю информацию об обострении конфликта.