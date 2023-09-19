Захарова: Азербайджан не предупреждал Россию о начале военной операции

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова опровергла фейковую информацию в СМИ о действиях Азербайджана Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан не предупреждал заблаговременно Россию о начале военных действий из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Тем самым она опровергла фейковую информацию в СМИ о том, что Россия заблаговременно знала о планах Азербайджана начать боевые действия.

Днем 19 сентября между Арменией и Азербайджаном обострилась ситуация. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. В ответ на это Армения призвала Россию и Совбез ООН вмешаться в ситуацию.

Спустя несколько часов после первых обстрелов Армянский премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армени. На нем будет обсуждаться тема Нагорного Карабаха, передает RT. Ранее URA.RU приводило всю информацию об обострении конфликта.

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Азербайджан не предупреждал заблаговременно Россию о начале военных действий из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова. «Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Тем самым она опровергла фейковую информацию в СМИ о том, что Россия заблаговременно знала о планах Азербайджана начать боевые действия. Днем 19 сентября между Арменией и Азербайджаном обострилась ситуация. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. В ответ на это Армения призвала Россию и Совбез ООН вмешаться в ситуацию. Спустя несколько часов после первых обстрелов Армянский премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армени. На нем будет обсуждаться тема Нагорного Карабаха, передает RT. Ранее URA.RU приводило всю информацию об обострении конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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