МИД Армении обвинило Азербайджан в развязывании масштабной агрессии

МИД Армении сообщило, что Азербайджан проводит широкомасштабные агрессивные военные действия. К тому же ведомство призывает Совбез ООН и российских миротворцев помочь повлиять на ситуацию.
«Члены Совета Безопасности ООН и российские миротворцы, которые находятся в Нагорном Карабахе должны принять меры по прекращению широкомасштабной агрессии Азербайджана», — заявили в МИД Армении. Ведомство ссылается на документ мирного договора, который Россия, Азербайджан и Армения подписали в 2020 году.
Днем 19 сентября Азербайджан начал обстреливать Нагорный Карабах. Армения стала проводить ответные меры. В МИД РФ призвали прекратить кровопролитие. К тому же Россия встревожена военными действиями в Нагорном Карабахе, передает RT. URA.RU опубликовало материал, в котором есть вся информация об обострении ситуации в регионе.
МИД Армении сообщило, что Азербайджан проводит широкомасштабные агрессивные военные действия. К тому же ведомство призывает Совбез ООН и российских миротворцев помочь повлиять на ситуацию. «Члены Совета Безопасности ООН и российские миротворцы, которые находятся в Нагорном Карабахе должны принять меры по прекращению широкомасштабной агрессии Азербайджана», — заявили в МИД Армении. Ведомство ссылается на документ мирного договора, который Россия, Азербайджан и Армения подписали в 2020 году. Днем 19 сентября Азербайджан начал обстреливать Нагорный Карабах. Армения стала проводить ответные меры. В МИД РФ призвали прекратить кровопролитие. К тому же Россия встревожена военными действиями в Нагорном Карабахе, передает RT. URA.RU опубликовало материал, в котором есть вся информация об обострении ситуации в регионе.