МИД Армении обвинило Азербайджан в развязывании масштабной агрессии

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД Армении сообщило, что Азербайджан проводит широкомасштабные агрессивные военные действия. К тому же ведомство призывает Совбез ООН и российских миротворцев помочь повлиять на ситуацию.

«Члены Совета Безопасности ООН и российские миротворцы, которые находятся в Нагорном Карабахе должны принять меры по прекращению широкомасштабной агрессии Азербайджана», — заявили в МИД Армении. Ведомство ссылается на документ мирного договора, который Россия, Азербайджан и Армения подписали в 2020 году.

Днем 19 сентября Азербайджан начал обстреливать Нагорный Карабах. Армения стала проводить ответные меры. В МИД РФ призвали прекратить кровопролитие. К тому же Россия встревожена военными действиями в Нагорном Карабахе, передает RT. URA.RU опубликовало материал, в котором есть вся информация об обострении ситуации в регионе.

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МИД Армении сообщило, что Азербайджан проводит широкомасштабные агрессивные военные действия. К тому же ведомство призывает Совбез ООН и российских миротворцев помочь повлиять на ситуацию. «Члены Совета Безопасности ООН и российские миротворцы, которые находятся в Нагорном Карабахе должны принять меры по прекращению широкомасштабной агрессии Азербайджана», — заявили в МИД Армении. Ведомство ссылается на документ мирного договора, который Россия, Азербайджан и Армения подписали в 2020 году. Днем 19 сентября Азербайджан начал обстреливать Нагорный Карабах. Армения стала проводить ответные меры. В МИД РФ призвали прекратить кровопролитие. К тому же Россия встревожена военными действиями в Нагорном Карабахе, передает RT. URA.RU опубликовало материал, в котором есть вся информация об обострении ситуации в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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