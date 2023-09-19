В курганский округ, котельные которого топили зерном, привезли уголь

В Целинном округе запасают уголь в штатном режиме (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Целинном округе Курганской области, который зимой несколько дней отапливался зерном, начали запасать уголь на фоне опасений жителей по поводу наступающих холодов. Об этом URA.RU сообщили в администрации округа в ответе на запрос.

«Подготовка к отопительному зимнему периоду в Целинном округе идет в штатном плановом режиме. Основное топливо — уголь, поставляется на котельные по контракту согласно графику. Поставка топлива идет на все социальные объекты, чтобы при понижении температуры начать отопление в детских садах, школах и больнице раньше», — ответили в администрации. Сообщается, что ежедневно в округ завозится по 100 тонн угля.

В ответе мэрия округа уточняет, что в сумме на трех котельных к 13 сентября находилось около 300 тонн угля. Поставки угля ведутся в трех котельных: в селе Целинном на котельной №1 — 80 тонн, ЦРБ — 110 тонн, и в котельной №2 — 110 тонн.

Ранее в редакцию URA.RU поступили фото из Целинного округа от источника, на которых не видно угля. По его словам, местный МУП к 15 сентября должен был обеспечить 45-суточный запас топлива в округе, что составляет более 1000 тонн угля. Также сообщалось, что в январе котельные Целинного несколько дней отапливались зерном вместо угля.