В минздраве раскрыли, когда в Свердловской области появится вакцина от ковида

Вакцина от ковида появится в Свердловской области в октябре
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На фоне роста заболеваемости ковидом у свердловчан возник вопрос, когда вакцина появится в больницах Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса появится в Свердловской области не раньше октябре. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения региона.

«Вакцина против COVID-19 ожидается на нашей территории не ранее октября, что связано с организацией закупа. В настоящее время эта поставка осуществляется и организуется за счет средств областного бюджета», — пояснили в пресс-службе.

Вакцина будет предназначена для людей входящих группу риска:

  • лица старше 18 лет, ранее не болевшие и (или) не привитые против новой коронавирусной инфекции;
  • граждане в возрасте 60 лет и старше;
  • с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
  • пациенты с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября. По его прогнозу пик волны выйдет в середине ноября. Также стало известно, что с 18 сентября городскую больницу №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса.

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Вакцина от коронавируса появится в Свердловской области не раньше октябре. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения региона. «Вакцина против COVID-19 ожидается на нашей территории не ранее октября, что связано с организацией закупа. В настоящее время эта поставка осуществляется и организуется за счет средств областного бюджета», — пояснили в пресс-службе. Вакцина будет предназначена для людей входящих группу риска: Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября. По его прогнозу пик волны выйдет в середине ноября. Также стало известно, что с 18 сентября городскую больницу №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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