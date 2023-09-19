В минздраве раскрыли, когда в Свердловской области появится вакцина от ковида

Вакцина от коронавируса появится в Свердловской области не раньше октябре. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения региона.
«Вакцина против COVID-19 ожидается на нашей территории не ранее октября, что связано с организацией закупа. В настоящее время эта поставка осуществляется и организуется за счет средств областного бюджета», — пояснили в пресс-службе.
Вакцина будет предназначена для людей входящих группу риска:
- лица старше 18 лет, ранее не болевшие и (или) не привитые против новой коронавирусной инфекции;
- граждане в возрасте 60 лет и старше;
- с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
- пациенты с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября. По его прогнозу пик волны выйдет в середине ноября. Также стало известно, что с 18 сентября городскую больницу №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса.
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