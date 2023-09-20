В курганское СИЗО не пустили защитника без диплома об образовании

Мужчина пытался встретиться в СИЗО с обвиняемой по делу о мошенничестве Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники СИЗО №2 г. Шадринска (Курганская область) не пустили защитника к заключенной из-за отсутствия у него диплома о высшем юридическом образовании. Мужчина обратился в суд, который признал действия тюремщиков незаконными. Решение опубликовано на сайте Шадринского районного суда.

«Признать незаконным отказ начальника ФКУ „Следственный изолятор № 2“ управления ФСИН по Курганской области в непредоставлении Т. по заявлениям от 26 июня 2023 года и 12 июля 2023 года свиданий с осужденной», — говорится в материалах дела. Защитнику отказали в письменном виде из-за отсутствия у него документа о высшем юридическом образовании.

Мужчина пытался встретиться в СИЗО с обвиняемой по делу о мошенничестве в сфере материнского капитала. Он представляет интересы подзащитной наравне с адвокатом и просил краткосрочных свиданий для оказания правовой помощи. На свои запросы он получил отказ.

Тогда защитник обратился в суд с иском о признании действий незаконными. Свое право осуществлять защиту он подкрепил решениями Седьмого кассационного суда. Обращение было рассмотрено и удовлетворено судьей шадринского суда. Действия сотрудников СИЗО были признаны незаконными. Это решение будет достаточным основанием для предоставления свиданий с подзащитной, отметили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что кассационный суд позволил гражданину без юридического образования быть защитником курганской обвиняемой. Женщина участвовала в ОПГ, присвоившей 21 млн рублей маткапитала.