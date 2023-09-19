В свердловском минздраве ответили, вернутся ли ковид-больницы в ближайшее время

Пока ситуация с ковидом не требует создания отдельных «красных зон»
В настоящее время в Свердловской области нет необходимости создавать ковидные госпитали, как это сделали в Москве. Обстановка в регионе по коронавирусу пока не дает повода сделать это. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«В настоящее время такой необходимости нет. Эпидемиологическая ситуация стабильная», — пояснили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Москве ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу из-за резкого увеличения заболевших. Последняя неделя показала увеличение количества госпитализаций по сравнению с прошлым месяцем.
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