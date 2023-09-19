В свердловском минздраве ответили, вернутся ли ковид-больницы в ближайшее время

В Свердловской области пока нет необходимости в создании ковид-больниц
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Пока ситуация с ковидом не требует создания отдельных «красных зон» Фото:

В настоящее время в Свердловской области нет необходимости создавать ковидные госпитали, как это сделали в Москве. Обстановка в регионе по коронавирусу пока не дает повода сделать это. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«В настоящее время такой необходимости нет. Эпидемиологическая ситуация стабильная», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Москве ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу из-за резкого увеличения заболевших. Последняя неделя показала увеличение количества госпитализаций по сравнению с прошлым месяцем.

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В настоящее время в Свердловской области нет необходимости создавать ковидные госпитали, как это сделали в Москве. Обстановка в регионе по коронавирусу пока не дает повода сделать это. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «В настоящее время такой необходимости нет. Эпидемиологическая ситуация стабильная», — пояснили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Москве ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу из-за резкого увеличения заболевших. Последняя неделя показала увеличение количества госпитализаций по сравнению с прошлым месяцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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