Тюменка нашла в детском питании плесень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, продукты, покупатели, гастроном, заражение, гипермаркет, продуктовая корзина, бакалея, медицинская маска, вирус, покупка продуктов, скопление народа, маска на лицо, продуктовый магазин, продукты питания
По словам тюменки, питание было куплено в магазине «Магнит» Фото:

Жительница Тюмени обнаружила в банке детского питания плесень. Об этом она сообщила в группе «Подслушано на Лесобазе» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, питание было куплено в магазине «Магнит».

«Купила в „Магните“, который в „Галактике“, пюре мясное ребенку. Мало того, что банка была разбита, так в закрытой упаковке (!) была плесень. Представить даже не могу, насколько долго она уже там стоит», — написала тюменка в соцсети.

В комментариях к посту жители отметили, что плесень могла появиться из-за испорченной упаковки. «Плесень появилась потому, что была нарушена целостность упаковки, то есть разбита банка», — поделилась мнением Ольга Вертецкая. «Когда берешь товар в магазине, то смотри на целостность и срок годности, а плесень из-за воздуха, который попал в банку, могла появиться», — добавил пользователь Григорий.

Агентство URA.RU написало запрос в сеть супермаркетов «Магнит». Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюмени обнаружила в банке детского питания плесень. Об этом она сообщила в группе «Подслушано на Лесобазе» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, питание было куплено в магазине «Магнит». «Купила в „Магните“, который в „Галактике“, пюре мясное ребенку. Мало того, что банка была разбита, так в закрытой упаковке (!) была плесень. Представить даже не могу, насколько долго она уже там стоит», — написала тюменка в соцсети. В комментариях к посту жители отметили, что плесень могла появиться из-за испорченной упаковки. «Плесень появилась потому, что была нарушена целостность упаковки, то есть разбита банка», — поделилась мнением Ольга Вертецкая. «Когда берешь товар в магазине, то смотри на целостность и срок годности, а плесень из-за воздуха, который попал в банку, могла появиться», — добавил пользователь Григорий. Агентство URA.RU написало запрос в сеть супермаркетов «Магнит». Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...