Тюменка нашла в детском питании плесень

По словам тюменки, питание было куплено в магазине «Магнит» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Тюмени обнаружила в банке детского питания плесень. Об этом она сообщила в группе «Подслушано на Лесобазе» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, питание было куплено в магазине «Магнит».

«Купила в „Магните“, который в „Галактике“, пюре мясное ребенку. Мало того, что банка была разбита, так в закрытой упаковке (!) была плесень. Представить даже не могу, насколько долго она уже там стоит», — написала тюменка в соцсети.

В комментариях к посту жители отметили, что плесень могла появиться из-за испорченной упаковки. «Плесень появилась потому, что была нарушена целостность упаковки, то есть разбита банка», — поделилась мнением Ольга Вертецкая. «Когда берешь товар в магазине, то смотри на целостность и срок годности, а плесень из-за воздуха, который попал в банку, могла появиться», — добавил пользователь Григорий.

Агентство URA.RU написало запрос в сеть супермаркетов «Магнит». Ответ на него ожидается.