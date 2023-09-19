Пермские власти начали готовиться к визиту Путина

Владимиру Путину хотят показать заводы и проекты к 300-летию города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае началась подготовка к возможному визиту президента РФ Владимира Путина. Главу государства ждут или на открытие, или на закрытие форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 19—22 октября в Перми, рассказывает источник URA.RU в политиусовке.

«Сейчас внутрипол готовит программу. Президенту хотят показать завод (или „Пермские моторы“ или „Мотовилихинский завод“), а также какой-нибудь из проектов к 300-летию Перми. Как вариант обсуждается посещение стройки нового здания художественной галереи», — говорит собеседник.

По его словам, идеально было бы, например, показать галерею, выставку «Оружие победы», где в принципе представлены почти все предприятия края, и набережную. Это все находится в районе Перми-1, то есть рядом. Галерея при этом строится при софинансировании Федерации.

В пресс-службе администрации губернатора программу не комментируют. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации президента. На момент публикации ответ не был получен.