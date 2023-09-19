19 сентября 2023

Пермские власти начали готовиться к визиту Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимиру Путину хотят показать заводы и проекты к 300-летию города Фото:

В Пермском крае началась подготовка к возможному визиту президента РФ Владимира Путина. Главу государства ждут или на открытие, или на закрытие форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 19—22 октября в Перми, рассказывает источник URA.RU в политиусовке.

«Сейчас внутрипол готовит программу. Президенту хотят показать завод (или „Пермские моторы“ или „Мотовилихинский завод“), а также какой-нибудь из проектов к 300-летию Перми. Как вариант обсуждается посещение стройки нового здания художественной галереи», — говорит собеседник.

По его словам, идеально было бы, например, показать галерею, выставку «Оружие победы», где в принципе представлены почти все предприятия края, и набережную. Это все находится в районе Перми-1, то есть рядом. Галерея при этом строится при софинансировании Федерации.

В пресс-службе администрации губернатора программу не комментируют. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации президента. На момент публикации ответ не был получен.

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В Пермском крае началась подготовка к возможному визиту президента РФ Владимира Путина. Главу государства ждут или на открытие, или на закрытие форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 19—22 октября в Перми, рассказывает источник URA.RU в политиусовке. «Сейчас внутрипол готовит программу. Президенту хотят показать завод (или „Пермские моторы“ или „Мотовилихинский завод“), а также какой-нибудь из проектов к 300-летию Перми. Как вариант обсуждается посещение стройки нового здания художественной галереи», — говорит собеседник. По его словам, идеально было бы, например, показать галерею, выставку «Оружие победы», где в принципе представлены почти все предприятия края, и набережную. Это все находится в районе Перми-1, то есть рядом. Галерея при этом строится при софинансировании Федерации. В пресс-службе администрации губернатора программу не комментируют. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации президента. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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