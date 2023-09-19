В Челябинской области построят более 8 млн квадратных метров жилья

В регионе планируется реализовать 80 проектов о КРТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области построят 8,4 млн квадратных метров жилья по проектам о комплексном развитии территории (КРТ). Проблемы, возникающие при реализации проектов о КРТ, обсудили на заседании комитета по строительной политике 19 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Одной из тем заседания комитета по строительной политике сегодня стала реализация закона о комплексном развитии территории в Челябинской области. В регионе планируется реализовать 80 проектов КРТ на территории общей площадью более 940 гектаров. В целом градостроительный потенциал проектов о КРТ суммарно составляет около 8,4 млн квадратных метров жилья», — сообщили в пресс-службе.

Председатель комитета заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Денисенко отметил, проекты о КРТ способствуют появлению в городах современных районов и жилых комплексов с современной инфраструктурой. Благодаря программе в регионе появляются новые рабочие места.

По его словам, на заседании участники обсудили проблемы, которые возникают при реализации проектов о комплексном развитии территории в нашем регионе. В следующем году будут подведены промежуточные итоги и обозначены проблемы, которые нужно обсудить на уровне министерства строительства РФ. На данный момент по проектам о КРТ Челябинская область плодотворно сотрудничает с соседними регионами.