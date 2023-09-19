Челябинские силовики разгромили наркоторговцев региона

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Силовики провели операцию «Канал-Перехват» Фото:

Челябинские силовики в составе ГУ МВД, УФСБ, Пограничной службы и транспортной полиции перерезали сразу несколько каналов наркотрафика в регионе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, ежедневно от региона в операции «Канал-Перехват» участвовало более 700 сотрудников правоохранительных органов.

«На территории Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений, из них 34 — совершенных в составе преступных наркогрупп. Из незаконного оборота изъято почти 13 килограммов наркотиков, в том числе синтетических, растительного происхождения и героин. К ответственности привлечено 154 лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что операция длилась пять дней. Сотрудники ежедневно рисковали жизнью. Ведь помимо наркотиков воротилы наркобизнеса имели при себе оружие, боеприпасы, взрывчатку. В ходе задержания все это было изъято.

Сейчас задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.

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Челябинские силовики в составе ГУ МВД, УФСБ, Пограничной службы и транспортной полиции перерезали сразу несколько каналов наркотрафика в регионе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, ежедневно от региона в операции «Канал-Перехват» участвовало более 700 сотрудников правоохранительных органов. «На территории Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений, из них 34 — совершенных в составе преступных наркогрупп. Из незаконного оборота изъято почти 13 килограммов наркотиков, в том числе синтетических, растительного происхождения и героин. К ответственности привлечено 154 лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что операция длилась пять дней. Сотрудники ежедневно рисковали жизнью. Ведь помимо наркотиков воротилы наркобизнеса имели при себе оружие, боеприпасы, взрывчатку. В ходе задержания все это было изъято. Сейчас задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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