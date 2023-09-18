В Тюменской области откроют завод по производству нефтегазового оборудования

19 сентября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Строительство завода планируют завершить к 2025 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной закладке первого камня на месте строительства завода по производству нефтегазового оборудования компании «Технологии ОФС». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «В Тюменской области появится новый завод нефтегазового оборудования. Вместе с президентом компании „Технологии ОФС“ Давидом Гаджимирзаевым принял участие в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства. Инвестор рассчитывает уже в 2025 году приступить к серийному выпуску продукции», — сообщил Александр Моор в своем telegram-канале. Он добавил, что на заводе будут производить оборудование для наклонно-направленного бурения. Объем инвестиций в производство составит 3 млрд рублей. Там будет создано более 100 рабочих мест. Ранее агентство писало о том, что завод «Тюменские моторостроители» разрабатывает инновационный газотурбинный двигатель мощностью 16 мегаватт. Он сможет заменить устаревшее оборудование на российских предприятиях ТЭК.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной закладке первого камня на месте строительства завода по производству нефтегазового оборудования компании «Технологии ОФС». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «В Тюменской области появится новый завод нефтегазового оборудования. Вместе с президентом компании „Технологии ОФС“ Давидом Гаджимирзаевым принял участие в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства. Инвестор рассчитывает уже в 2025 году приступить к серийному выпуску продукции», — сообщил Александр Моор в своем telegram-канале. Он добавил, что на заводе будут производить оборудование для наклонно-направленного бурения. Объем инвестиций в производство составит 3 млрд рублей. Там будет создано более 100 рабочих мест. Ранее агентство писало о том, что завод «Тюменские моторостроители» разрабатывает инновационный газотурбинный двигатель мощностью 16 мегаватт. Он сможет заменить устаревшее оборудование на российских предприятиях ТЭК.