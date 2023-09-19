Тушки птиц рассыпал тот же перевозчик, что оставил трупы куриц днем ранее у другого села Фото: Мария Чернышова © URA.RU

Перевозчик, по вине которого на дороге села Кайгородово Сосновского района 18 сентября оказались тушки птиц, 19 сентября допустил второй инцидент. Именно эту птицу видел корреспондент URA.RU вблизи поселка Красное Поле.

«18 сентября грузовик организации-перевозчика вез птицу на утилизацию через Кайгородово, где и образовались кучи тушек. Этот же перевозчик отправил другую машину 19 сентября перевозить другую часть на утилизацию, но инцидент повторился на повороте в Красное поле», — сообщил URA.RU источник.

Ситуацию прокомментировал глава района Евгений Ваганов. Он заверил, что участок будет продезинфицирован. Глава также отметил, что полиция оформила протокол на водителя и организацию-перевозчика. Птицы не являются заразными.

«Представители администрации выехали к Красному полю и начали убирать тушки птиц. Дорога будет отмыта с водой. 20 сентября проведем дезинфекцию», — заявил URA.RU Ваганов

Дохлых птиц 19 сентября на объездной дороге Екатеринбурга у поворота на Красное поле заметил корреспондент URA.RU. На дороге присутствовал зловонный запах и лежали тушки птиц. В момент обнаружения информагенством нового места скопления куриных тушек сигналов в администрацию района и Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям не поступало.

Дорогу отмоют 19 сентября, на следующий день на участке проведут дезинфекцию Фото: читатель URA.RU