В Сосновском районе Челябинской области очищают дороги от куриных тушек

На дороге стоит стойкий запах тухлятины Фото: Мария Чернышова © URA.RU

Дорогу в Сосновском районе Челябинской области вторые сутки не могут очистить от туш куриц. Как сообщает корреспондент URA.RU 19 сентября с места событий, запах от дохлой птицы стоит невыносимый.

«Дохлые курицы валяются на объездной дороге Екатеринбурга у поворота на Красное поле. Запах ужасный стоит. Вторые сутки тушки лежат на проезжей части. Должны разобраться, кто за это ответственен», — сообщает корреспондент URA.RU.

В администрации района URA.RU сообщили, что специалисты 18 сентября выезжали на район села Кайгородово, где скопилось наибольшее количество тушек. Мертвую птицу убрали с обочин, а дорогу посыпали хлорной известью. После сообщения от URA.RU, специалистов отправят в район Красного поля, так как оттуда ранее сигналов не поступало.

В региональном минсельхозе URA.RU заявили, что инцидент произошел во время перевозки тушек на утилизацию. При движении у техники сломался один борт, и мертвые птицы начали вываливаться. Расчистка проводится силами фирмы-перевозчика, допустившей нарушения.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Там сообщили, что в настоящее время экологии и населению ничего не угрожает. Сообщений по данном факту в ведомство не поступало. URA.RU также обратилось в Роспотребнадзор по региону. Ответ будет опубликован после получения.

Фото: Мария Чернышова © URA.RU

Фото: Мария Чернышова © URA.RU