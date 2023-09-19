В Кремле отказались говорить о здоровье Кадырова

19 сентября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не уполномочен комментировать чье-то здоровье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация президента не наделена функционалом давать сообщения о чьем-либо здоровье. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, известно ли что-то о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его болезни. «Нет, нечего добавить. Это не функции администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого-либо», — ответил пресс-секретарь президента РФ во время конференц-колла на вопрос, есть ли новая информация о Кадырове. Днем ранее Песков заявлял, что не имеет какой-либо информации о спекуляциях по поводу ухудшения здоровья чеченского лидера. Ранее экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, признанный иноагентом, заявил, что у Кадырова острая почечная недостаточность. Различные telegram-каналы указывали, что из-за этого он вынужден регулярно проходить гемодиализ. Сам глава Чечни, в свою очередь, после этого опубликовал ролик, в котором опровергает все слухи и говорит, что он здоров.

Администрация президента не наделена функционалом давать сообщения о чьем-либо здоровье. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, известно ли что-то о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его болезни. «Нет, нечего добавить. Это не функции администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого-либо», — ответил пресс-секретарь президента РФ во время конференц-колла на вопрос, есть ли новая информация о Кадырове. Днем ранее Песков заявлял, что не имеет какой-либо информации о спекуляциях по поводу ухудшения здоровья чеченского лидера. Ранее экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, признанный иноагентом, заявил, что у Кадырова острая почечная недостаточность. Различные telegram-каналы указывали, что из-за этого он вынужден регулярно проходить гемодиализ. Сам глава Чечни, в свою очередь, после этого опубликовал ролик, в котором опровергает все слухи и говорит, что он здоров.