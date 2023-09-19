В Кремле отказались говорить о здоровье Кадырова

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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, Кремль не уполномочен комментировать чье-то здоровье Фото:

Администрация президента не наделена функционалом давать сообщения о чьем-либо здоровье. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, известно ли что-то о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его болезни.

«Нет, нечего добавить. Это не функции администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого-либо», — ответил пресс-секретарь президента РФ во время конференц-колла на вопрос, есть ли новая информация о Кадырове. Днем ранее Песков заявлял, что не имеет какой-либо информации о спекуляциях по поводу ухудшения здоровья чеченского лидера.

Ранее экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, признанный иноагентом, заявил, что у Кадырова острая почечная недостаточность. Различные telegram-каналы указывали, что из-за этого он вынужден регулярно проходить гемодиализ. Сам глава Чечни, в свою очередь, после этого опубликовал ролик, в котором опровергает все слухи и говорит, что он здоров.

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Администрация президента не наделена функционалом давать сообщения о чьем-либо здоровье. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, известно ли что-то о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его болезни. «Нет, нечего добавить. Это не функции администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого-либо», — ответил пресс-секретарь президента РФ во время конференц-колла на вопрос, есть ли новая информация о Кадырове. Днем ранее Песков заявлял, что не имеет какой-либо информации о спекуляциях по поводу ухудшения здоровья чеченского лидера. Ранее экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, признанный иноагентом, заявил, что у Кадырова острая почечная недостаточность. Различные telegram-каналы указывали, что из-за этого он вынужден регулярно проходить гемодиализ. Сам глава Чечни, в свою очередь, после этого опубликовал ролик, в котором опровергает все слухи и говорит, что он здоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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