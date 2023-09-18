В Кремле высказались о состоянии здоровья Кадырова

Песков заявил об отсутствии информации о состоянии Кадырова
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль не располагает информацией о здоровье Рамзана Кадырова, заявил Дмитрий Песков Фото:

Администрация президента России не имеет какой-либо информации о спекуляциях по поводу ухудшения здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы не располагаем какой-либо информацией насчет спекуляций о здоровье Рамзана Кадырова. В любом случае, администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Нечего добавить», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация о том, что Рамзан Кадыров якобы страдает от серьезной формы почечной недостаточности, требующей регулярного гемодиализа. Это заявление сделал бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом). Глава Чечни в свою очередь опубликовал видео, опровергающее слухи о его болезни и заявил, что он полностью здоров и энергичен. Он также объяснил, что фото с электронным гаджетом на руке связано с чтением салаватов в честь пророка Мухаммада.

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Администрация президента России не имеет какой-либо информации о спекуляциях по поводу ухудшения здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не располагаем какой-либо информацией насчет спекуляций о здоровье Рамзана Кадырова. В любом случае, администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Нечего добавить», — заявил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что Рамзан Кадыров якобы страдает от серьезной формы почечной недостаточности, требующей регулярного гемодиализа. Это заявление сделал бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом). Глава Чечни в свою очередь опубликовал видео, опровергающее слухи о его болезни и заявил, что он полностью здоров и энергичен. Он также объяснил, что фото с электронным гаджетом на руке связано с чтением салаватов в честь пророка Мухаммада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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