В Кремле высказались о состоянии здоровья Кадырова

Песков заявил об отсутствии информации о состоянии Кадырова

18 сентября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Кремль не располагает информацией о здоровье Рамзана Кадырова, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация президента России не имеет какой-либо информации о спекуляциях по поводу ухудшения здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не располагаем какой-либо информацией насчет спекуляций о здоровье Рамзана Кадырова. В любом случае, администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Нечего добавить», — заявил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что Рамзан Кадыров якобы страдает от серьезной формы почечной недостаточности, требующей регулярного гемодиализа. Это заявление сделал бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом). Глава Чечни в свою очередь опубликовал видео, опровергающее слухи о его болезни и заявил, что он полностью здоров и энергичен. Он также объяснил, что фото с электронным гаджетом на руке связано с чтением салаватов в честь пророка Мухаммада.

Администрация президента России не имеет какой-либо информации о спекуляциях по поводу ухудшения здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не располагаем какой-либо информацией насчет спекуляций о здоровье Рамзана Кадырова. В любом случае, администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Нечего добавить», — заявил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что Рамзан Кадыров якобы страдает от серьезной формы почечной недостаточности, требующей регулярного гемодиализа. Это заявление сделал бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом). Глава Чечни в свою очередь опубликовал видео, опровергающее слухи о его болезни и заявил, что он полностью здоров и энергичен. Он также объяснил, что фото с электронным гаджетом на руке связано с чтением салаватов в честь пророка Мухаммада.