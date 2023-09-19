В Ирбите в квартире нашли мертвую беременную 36-летнюю женщину

В Ирбите (Свердловская область) в одной из квартир нашли тело 36-летней женщины. По словам источников, женщина была на шестом месяце беременности.
«Труп свердловчанки был найден в квартире, где она проживала с сыновьями 7 и 10 лет и мужем. В семье ожидалось пополнение через три месяца», — сообщает «КП-Екатеринбург».
В СУ СК России по Свердловской области заявили, что уже проводится проверка следственным отделом по городу Ирбит. «Тело будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — заявили URA.RU в пресс-службе.
Руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что выезжавшие на место полицейские предварительно установили, что смерть женщины не связана с проявлением криминала, сотрудники полиции опрашивают соседей и выполняют иные мероприятия.
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