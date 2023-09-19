Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США планирует встретиться с некоторыми представителями конгресса. Политолог Александр Астафьев предположил, что цель главы киевского режима заключается в просьбе о помощи.
«Поэтому как можно больше встреч, как можно больше разговоров, как можно больше уверений в преданности и, конечно, просьб. В нынешней ситуации такие визиты ему нужны как воздух», — говорит политолог в эксклюзивной беседе для «. Также Астафьев думает, что Зеленский будет просить о введении новых санкций против России и ее союзников. Кроме того, политолог считает, что еще одной темой обсуждения у Зеленского будут предстоящие выборы президента Украины. Пятого канала»
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сделали из Зеленского своего рода «бренд». В Вашингтоне планируют предпринять попытки возобновить ажиотаж вокруг украинского президента на фоне неудач ВСУ.
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