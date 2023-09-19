Политолог предположил, что Зеленский попросит у США

Политолог Асафов: Зеленский будет уверять Штаты в своей преданности

19 сентября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

По мнению политолога Астафьева, Зеленский планирует просить у США новые санкции для России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США планирует встретиться с некоторыми представителями конгресса. Политолог Александр Астафьев предположил, что цель главы киевского режима заключается в просьбе о помощи. «Поэтому как можно больше встреч, как можно больше разговоров, как можно больше уверений в преданности и, конечно, просьб. В нынешней ситуации такие визиты ему нужны как воздух», — говорит политолог в эксклюзивной беседе для « Пятого канала». Также Астафьев думает, что Зеленский будет просить о введении новых санкций против России и ее союзников. Кроме того, политолог считает, что еще одной темой обсуждения у Зеленского будут предстоящие выборы президента Украины. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сделали из Зеленского своего рода «бренд». В Вашингтоне планируют предпринять попытки возобновить ажиотаж вокруг украинского президента на фоне неудач ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США планирует встретиться с некоторыми представителями конгресса. Политолог Александр Астафьев предположил, что цель главы киевского режима заключается в просьбе о помощи. «Поэтому как можно больше встреч, как можно больше разговоров, как можно больше уверений в преданности и, конечно, просьб. В нынешней ситуации такие визиты ему нужны как воздух», — говорит политолог в эксклюзивной беседе для « Пятого канала». Также Астафьев думает, что Зеленский будет просить о введении новых санкций против России и ее союзников. Кроме того, политолог считает, что еще одной темой обсуждения у Зеленского будут предстоящие выборы президента Украины. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сделали из Зеленского своего рода «бренд». В Вашингтоне планируют предпринять попытки возобновить ажиотаж вокруг украинского президента на фоне неудач ВСУ.