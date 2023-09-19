Заброшенное Никольское кладбище много лет пугает екатеринбуржцев. Фото, видео

19 сентября 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Территория кладбища из-за своей запущенности давно стала прибежищем диких животных, наркоманов и других маргинальных личностей Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Жители Железнодорожного района Екатеринбурга бьют тревогу из-за опасного соседства их домов с полузаброшенным Никольским кладбищем. По словам горожан, принадлежащая муниципалитету территория из-за своей запущенности давно стала прибежищем диких животных, наркоманов и других маргинальных личностей. Об этом они поделились с корреспондентом URA.RU. «В вечернее время страшно проходить мимо, потому что никакого освещения на территории и по периметру не предусмотрено. О камерах уже даже речь не идет, хотя надо бы установить», — отмечают горожане, проживающие неподалеку от заброшенного кладбища. Также уже не первый год на его территории пасется семейство свиней. По словам местных жителей, скот выпускают на выгул из частного сектора, который находится по соседству со стороны Баррикадной улицы. Помимо диких животных, неожиданной проблемой для местных стали подозрительные личности, занимающиеся онанизмом в кладбищенских кустах. «Я сегодня утром шла на работу и увидела за забором пожилого мужчину, который мастурбировал стоя на могиле», — поделилась с корреспондентом URA.RU очевидица, которая оказалась невольным свидетелем аморального поведения неизвестного. Вечером 18 сентября похожего мужчину видели мастурбирующим в кустах на территории 109 лицея. Кроме неприятных посетителей, Никольское кладбище каждый год все больше утопает в мусоре. «В Текущем году с территории кладбища „Никольское“ вывезено 109,5 куб.м мусора, выполнены работы по вырубке 10 аварийных деревьев, проведена акарицидная обработка и дератизация территории, а также на постоянной основе осуществляется уборка мест общего пользования площадью 27,45 тыс. кв. м.» — ответили в «Службе городских кладбищ» корреспонденту URA.RU на вопрос, как осуществляется контроль содержания мест погребения. Но сейчас на территории кучи мусора, которые привлекают внимание выгуливающихся свиней. Много поваленных деревьев, неочищенные от старых веток кустарники, в которых прячутся маргинальные личности и пугают местных жителей. Ситуацию с кладбищем на контроль взяла администрация города. По словам представителей мэрии, будет организована проверка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Железнодорожного района Екатеринбурга бьют тревогу из-за опасного соседства их домов с полузаброшенным Никольским кладбищем. По словам горожан, принадлежащая муниципалитету территория из-за своей запущенности давно стала прибежищем диких животных, наркоманов и других маргинальных личностей. Об этом они поделились с корреспондентом URA.RU. «В вечернее время страшно проходить мимо, потому что никакого освещения на территории и по периметру не предусмотрено. О камерах уже даже речь не идет, хотя надо бы установить», — отмечают горожане, проживающие неподалеку от заброшенного кладбища. Также уже не первый год на его территории пасется семейство свиней. По словам местных жителей, скот выпускают на выгул из частного сектора, который находится по соседству со стороны Баррикадной улицы. Помимо диких животных, неожиданной проблемой для местных стали подозрительные личности, занимающиеся онанизмом в кладбищенских кустах. «Я сегодня утром шла на работу и увидела за забором пожилого мужчину, который мастурбировал стоя на могиле», — поделилась с корреспондентом URA.RU очевидица, которая оказалась невольным свидетелем аморального поведения неизвестного. Вечером 18 сентября похожего мужчину видели мастурбирующим в кустах на территории 109 лицея. Кроме неприятных посетителей, Никольское кладбище каждый год все больше утопает в мусоре. «В Текущем году с территории кладбища „Никольское“ вывезено 109,5 куб.м мусора, выполнены работы по вырубке 10 аварийных деревьев, проведена акарицидная обработка и дератизация территории, а также на постоянной основе осуществляется уборка мест общего пользования площадью 27,45 тыс. кв. м.» — ответили в «Службе городских кладбищ» корреспонденту URA.RU на вопрос, как осуществляется контроль содержания мест погребения. Но сейчас на территории кучи мусора, которые привлекают внимание выгуливающихся свиней. Много поваленных деревьев, неочищенные от старых веток кустарники, в которых прячутся маргинальные личности и пугают местных жителей. Ситуацию с кладбищем на контроль взяла администрация города. По словам представителей мэрии, будет организована проверка.