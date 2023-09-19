Курганец похитил девушку, угрожая расправой. Видео

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Происшествие с похищением женщины зарегистрировано в отделе полиции № 3 УМВД России по городу Кургану Фото:

В Кургане во дворе дома по адресу улица Тобольная, 62 мужчина силой тащил женщину за собой, которая не хотела идти с ним и звала на помощь прохожих. Об этом инциденте URA.RU рассказала читательница, которая стала свидетелем данной ситуации.

«В моем дворе мужчина пытался женщину утащить. Она кричала о помощи. Возможно он, бил ее. В итоге привлекла она внимание, и он успел увести ее за угол дома, вероятно, в машину утащил. Мимо проходили мужчины, и никто не хотел помочь», — рассказала читательница. Мужчина, со слов читательницы, угрожал ей и пострадавшей.

Корреспондент URA.RU передал информацию в УМВД России по Курганской области. В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 по городу Кургану.

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В Кургане во дворе дома по адресу улица Тобольная, 62 мужчина силой тащил женщину за собой, которая не хотела идти с ним и звала на помощь прохожих. Об этом инциденте URA.RU рассказала читательница, которая стала свидетелем данной ситуации. «В моем дворе мужчина пытался женщину утащить. Она кричала о помощи. Возможно он, бил ее. В итоге привлекла она внимание, и он успел увести ее за угол дома, вероятно, в машину утащил. Мимо проходили мужчины, и никто не хотел помочь», — рассказала читательница. Мужчина, со слов читательницы, угрожал ей и пострадавшей. Корреспондент URA.RU передал информацию в УМВД России по Курганской области. В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 по городу Кургану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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