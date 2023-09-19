Происшествие с похищением женщины зарегистрировано в отделе полиции № 3 УМВД России по городу Кургану Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане во дворе дома по адресу улица Тобольная, 62 мужчина силой тащил женщину за собой, которая не хотела идти с ним и звала на помощь прохожих. Об этом инциденте URA.RU рассказала читательница, которая стала свидетелем данной ситуации.

«В моем дворе мужчина пытался женщину утащить. Она кричала о помощи. Возможно он, бил ее. В итоге привлекла она внимание, и он успел увести ее за угол дома, вероятно, в машину утащил. Мимо проходили мужчины, и никто не хотел помочь», — рассказала читательница. Мужчина, со слов читательницы, угрожал ей и пострадавшей.

Корреспондент URA.RU передал информацию в УМВД России по Курганской области. В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 по городу Кургану.