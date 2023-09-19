Омбудсмен ХМАО заступилась за семью бойца, погибшего на СВО

Омбудсмен ХМАО Стребкова помогла семье погибшего бойца получить выплату
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Лица. Сургут, стребкова наталья
Бывшая жена военнослужащего обратилась за помощью к омбудсмену Югры Фото:

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла семье военнослужащего из Нягани, погибшего в зоне СВО, получить денежную выплату. Омбудсмен посодействовала им в оформлении документов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, которая помогала коллеге в решении данного вопроса.

«Ко мне поступило обращение моей коллеги — уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Стребковой Натальи Васильевны с просьбой оказать содействие обратившейся к ней жительнице города Нягань (ХМАО). Бывшая супруга погибшего военнослужащего воспитывает его несовершеннолетнюю дочь, которая является его единственным близким родственником, имеющим право на получение единовременной компенсации в связи с гибелью отца. Женщина просила оказать содействие в получении недостающих документов для оформления полагающейся его дочери выплаты», — пояснила Сердюкова.

Омбудсмен сообщила, что бывший супруг заявительницы в 2022 году проходил службу в рядах воинского подразделения ЛНР. Мужчина погиб в ДНР в ходе военных действий, о чем свидетельствуют приложенные к обращению документы. По словам Сердюковой, все документы получены и отправлены заявительнице.

Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру ради госпитализации бойца. Военнослужащего из Урая отправили в военный госпиталь для лечения и прохождения ВВК.

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Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла семье военнослужащего из Нягани, погибшего в зоне СВО, получить денежную выплату. Омбудсмен посодействовала им в оформлении документов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, которая помогала коллеге в решении данного вопроса. «Ко мне поступило обращение моей коллеги — уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Стребковой Натальи Васильевны с просьбой оказать содействие обратившейся к ней жительнице города Нягань (ХМАО). Бывшая супруга погибшего военнослужащего воспитывает его несовершеннолетнюю дочь, которая является его единственным близким родственником, имеющим право на получение единовременной компенсации в связи с гибелью отца. Женщина просила оказать содействие в получении недостающих документов для оформления полагающейся его дочери выплаты», — пояснила Сердюкова. Омбудсмен сообщила, что бывший супруг заявительницы в 2022 году проходил службу в рядах воинского подразделения ЛНР. Мужчина погиб в ДНР в ходе военных действий, о чем свидетельствуют приложенные к обращению документы. По словам Сердюковой, все документы получены и отправлены заявительнице. Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру ради госпитализации бойца. Военнослужащего из Урая отправили в военный госпиталь для лечения и прохождения ВВК.
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