Омбудсмен ХМАО обратилась в военную прокуратуру ради госпитализации бойца

15 сентября 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Боец из ХМАО получил ранению Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась с ходатайством в Военную прокуратуру объединенной группировки войск, чтобы добиться госпитализации бойца из Урая. Как сообщили URA.RU в аппарате омбудсмена, мобилизованный получил контузию и нуждался в лечении. «Действуя в интересах жителя города Урай, призванного на военную службу по мобилизации, обратившегося в адрес Уполномоченного по правам человека в Югре о содействии в направлении в военный госпиталь для оказания медицинской помощи после полученных травм (контузий), проведении военно-врачебной комиссии с целью определения категории годности к военной службе, предоставлении отпуска по болезни, правозащитник обратилась в адрес Военного прокурора объединенной группировки войск (сил). При участии военной прокуратуры по ходатайству уполномоченного по правам человека в Югре участник СВО, житель города Урай, убыл в отпуск по болезни, после чего направлен в военный госпиталь для лечения и прохождения ВВК», — сообщили в ведомстве. По данным аппарата уполномоченного, боец получает необходимое лечение. Сейчас он проходит ВВК в Ростове-на-Дону, чтобы определить категорию годности к военной службе. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО пытается добиться отмены мобилизации жителя Нижневартовска. Его отправили на СВО несмотря на то, что он проходил обучение в политехническом колледже на очной форме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась с ходатайством в Военную прокуратуру объединенной группировки войск, чтобы добиться госпитализации бойца из Урая. Как сообщили URA.RU в аппарате омбудсмена, мобилизованный получил контузию и нуждался в лечении. «Действуя в интересах жителя города Урай, призванного на военную службу по мобилизации, обратившегося в адрес Уполномоченного по правам человека в Югре о содействии в направлении в военный госпиталь для оказания медицинской помощи после полученных травм (контузий), проведении военно-врачебной комиссии с целью определения категории годности к военной службе, предоставлении отпуска по болезни, правозащитник обратилась в адрес Военного прокурора объединенной группировки войск (сил). При участии военной прокуратуры по ходатайству уполномоченного по правам человека в Югре участник СВО, житель города Урай, убыл в отпуск по болезни, после чего направлен в военный госпиталь для лечения и прохождения ВВК», — сообщили в ведомстве. По данным аппарата уполномоченного, боец получает необходимое лечение. Сейчас он проходит ВВК в Ростове-на-Дону, чтобы определить категорию годности к военной службе. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО пытается добиться отмены мобилизации жителя Нижневартовска. Его отправили на СВО несмотря на то, что он проходил обучение в политехническом колледже на очной форме.