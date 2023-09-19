В Госдуме придумали новый способ защиты пенсионеров от мошенников

Слуцкий предложил записывать на видео сделки с недвижимостью пенсионеров

20 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Пенсионеры наиболее часто становятся жертвами мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сделки у нотариуса, связанные с недвижимостью россиян от 60 лет, должны записывать на видео, чтобы избежать мошеннических действий. Об этом URA.RU заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. «Граждане пенсионного и предпенсионного возраста зачастую являются целевой аудиторией мошенников. В отношении недвижимости риски пожилых людей существенны — опасность остаться без своего основного и порой единственного актива, а значит, и без права на обеспеченную и достойную старость», — сказал Леонид Слуцкий. В ЛДПР отметили, что люди этого возраста наиболее часто становятся жертвами мошенников. «Судебная практика демонстрирует множество примеров, когда, заключая сделки по продаже недвижимости, пожилые люди полагают, что не продают, а лишь сдают помещение в наем, регистрируют в нем временно третье лицо или продают жилое помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания. Однако оспорить сделку, совершенную в присутствии нотариуса, затруднительно. В среднем только 6% подобных сделок оспаривается. Требование видеофиксации снизит количество мошеннических действий. Результаты видеофиксации будут служить доказательствами и в пользу продавца, подтверждающими, например, что сделка была на самом деле направлена на иные правовые последствия», — объяснили в партии. С 2015 года у нотариусов есть право записи нотариальных действий вне зависимости от возраста обратившихся доверителей. Законопроект предусматривает обязательность видеофикасации сделок с недвижимостью для граждан пенсионного возраста. «В первую очередь на видеозаписи должна содержаться процедура разъяснения сторонам смысла и значения сделки с недвижимостью и ее последствий, выяснения истинных намерений сторон», — настаивают в ЛДПР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сделки у нотариуса, связанные с недвижимостью россиян от 60 лет, должны записывать на видео, чтобы избежать мошеннических действий. Об этом URA.RU заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. «Граждане пенсионного и предпенсионного возраста зачастую являются целевой аудиторией мошенников. В отношении недвижимости риски пожилых людей существенны — опасность остаться без своего основного и порой единственного актива, а значит, и без права на обеспеченную и достойную старость», — сказал Леонид Слуцкий. В ЛДПР отметили, что люди этого возраста наиболее часто становятся жертвами мошенников. «Судебная практика демонстрирует множество примеров, когда, заключая сделки по продаже недвижимости, пожилые люди полагают, что не продают, а лишь сдают помещение в наем, регистрируют в нем временно третье лицо или продают жилое помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания. Однако оспорить сделку, совершенную в присутствии нотариуса, затруднительно. В среднем только 6% подобных сделок оспаривается. Требование видеофиксации снизит количество мошеннических действий. Результаты видеофиксации будут служить доказательствами и в пользу продавца, подтверждающими, например, что сделка была на самом деле направлена на иные правовые последствия», — объяснили в партии. С 2015 года у нотариусов есть право записи нотариальных действий вне зависимости от возраста обратившихся доверителей. Законопроект предусматривает обязательность видеофикасации сделок с недвижимостью для граждан пенсионного возраста. «В первую очередь на видеозаписи должна содержаться процедура разъяснения сторонам смысла и значения сделки с недвижимостью и ее последствий, выяснения истинных намерений сторон», — настаивают в ЛДПР.