Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом

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Вакцину в область завезут лишь в октябре Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловская область заняла четвертое место по количеству заболевших коронавирусом, первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. За прошлую неделю — в период с 11 по 17 сентября — в уральском регионе заболело 310 человек, а также зафиксировано два летальных исхода. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус».

«За неделю с 11 по 17 сентября в Свердловской области 65 человек госпитализировано с COVID-19. Выявлено случаев за неделю — 310, два человека умерло», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус».

Telegram-канал Mash сообщает, что медперсонал в Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО снова будет принимать пациентов в маске. Также их советуют носить и самим пациентам. В минздраве Свердловской области корреспонденту URA.RU заявили, что в медорганизациях масочный режим никто не отменял. «Это абсолютно нормальная ситуация, тем более при росте заболеваемости ОРВИ», — уточнили в ведомстве.

Ранее свердловское министерство здравоохранения заявило, что в области нет необходимости создавать ковидные госпитали, как это сделали в Москве. Там же подчеркнули, что вакцина от коронавируса появится в Свердловской области не раньше октября.

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Свердловская область заняла четвертое место по количеству заболевших коронавирусом, первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. За прошлую неделю — в период с 11 по 17 сентября — в уральском регионе заболело 310 человек, а также зафиксировано два летальных исхода. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус». «За неделю с 11 по 17 сентября в Свердловской области 65 человек госпитализировано с COVID-19. Выявлено случаев за неделю — 310, два человека умерло», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». Telegram-канал Mash сообщает, что медперсонал в Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО снова будет принимать пациентов в маске. Также их советуют носить и самим пациентам. В минздраве Свердловской области корреспонденту URA.RU заявили, что в медорганизациях масочный режим никто не отменял. «Это абсолютно нормальная ситуация, тем более при росте заболеваемости ОРВИ», — уточнили в ведомстве. Ранее свердловское министерство здравоохранения заявило, что в области нет необходимости создавать ковидные госпитали, как это сделали в Москве. Там же подчеркнули, что вакцина от коронавируса появится в Свердловской области не раньше октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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