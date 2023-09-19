В Челябинске сгорел автомобиль. Фото, видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Машина загорелась на въезде во двор (архивное фото) Фото:

В Челябинске на улице Энгельса, 34 вечером 19 сентября сгорел автомобиль. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«На Энгельса, 34 горит автомобиль. Приехали пожарные, быстро потушили», — рассказал URA.RU читатель.

Автомобиль начал гореть при повороте во двор. На кадрах видно, как машину только начинает охватывать огонь. В последующем пламя поднимается выше и доходит до передних сидений автомобиля.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там обещали уточнить информацию.

Обновлено в 20:31 по уральскому времени:

«Горел автомобиль ВАЗ-2114. Пострадавших нет», — уточнили URA.RU в МЧС.

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В Челябинске на улице Энгельса, 34 вечером 19 сентября сгорел автомобиль. Об этом URA.RU сообщил читатель. «На Энгельса, 34 горит автомобиль. Приехали пожарные, быстро потушили», — рассказал URA.RU читатель. Автомобиль начал гореть при повороте во двор. На кадрах видно, как машину только начинает охватывать огонь. В последующем пламя поднимается выше и доходит до передних сидений автомобиля. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там обещали уточнить информацию. Обновлено в 20:31 по уральскому времени: «Горел автомобиль ВАЗ-2114. Пострадавших нет», — уточнили URA.RU в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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