Машина загорелась на въезде во двор (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице Энгельса, 34 вечером 19 сентября сгорел автомобиль. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«На Энгельса, 34 горит автомобиль. Приехали пожарные, быстро потушили», — рассказал URA.RU читатель.

Автомобиль начал гореть при повороте во двор. На кадрах видно, как машину только начинает охватывать огонь. В последующем пламя поднимается выше и доходит до передних сидений автомобиля.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там обещали уточнить информацию.

Обновлено в 20:31 по уральскому времени:

«Горел автомобиль ВАЗ-2114. Пострадавших нет», — уточнили URA.RU в МЧС.