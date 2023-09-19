У посольства РФ в Ереване начались стычки протестующих с полицией 19 сентября 2023 в 21:39 Размер текста - 17 + Демонстранты требуют решить проблему Карабаха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Стычки протестующих с полицией начались возле здания российского посольства в Ереване. Местные информационные порталы и телеканалы ведут прямую трансляцию с места событий. В настоящее время возле посольства находятся около ста человек, передает корреспондент РИА Новости. Они призывают Россию принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Аналогичные беспорядки происходят возле здания правительства Армении на центральной площади Еревана. Демонстранты заблокировали посольство России в Армении. Его сотрудники не могут покинуть здание, передает ТАСС. Сегодня, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Баку применил высокоточное оружие для уничтожения военных целей в регионе. Минздрав Арцаха заявил о 80 раненых и пяти погибших. Российские миротворцы эвакуируют гражданское население из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха. Стычки протестующих с полицией начались возле здания российского посольства в Ереване. Местные информационные порталы и телеканалы ведут прямую трансляцию с места событий. В настоящее время возле посольства находятся около ста человек, передает корреспондент РИА Новости. Они призывают Россию принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Аналогичные беспорядки происходят возле здания правительства Армении на центральной площади Еревана. Демонстранты заблокировали посольство России в Армении. Его сотрудники не могут покинуть здание, передает ТАСС. Сегодня, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Баку применил высокоточное оружие для уничтожения военных целей в регионе. Минздрав Арцаха заявил о 80 раненых и пяти погибших. Российские миротворцы эвакуируют гражданское население из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям