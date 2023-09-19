В Кургане суд рассмотрит новое дело о взятках госинспекторам автонадзора

В Кургане бывших госинспекторов обвинили во взяточничестве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уголовное дело на двух бывших госинспекторов курганского территориального отделения автомобильного надзора (ТОГАДН) и руководителя учреждения допобразования поступило в суд. Курганцев обвиняют в 16 эпизодах получения взятки группой должностных лиц при выдаче свидетельств водителям. Инспекторы уже являются подсудимыми по аналогичному делу о взяточничестве. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Б., Р. — ст. 290 ч.5 п.а (получение взятки должностными лицами в составе организованной группы, 16 эпизодов), С. — ст. 290 ч.5 п.а (16 эпизодов), ст. 292 ч.1 (внесение должностным лицом в официальные документы ложных сведений, 8 эпизодов)», — сообщает картотека Курганского городского суда. Обвиняемыми являются двое экс-сотрудников курганского ТОГАДН, которых уже судят по похожему делу, и руководитель центра дополнительного образования.

В областной прокуратуре URA.RU сообщили, что инспекторов обвиняют в выдаче свидетельств водителям за деньги. При этом водители не проходили подготовку к управлению транспортом, перевозящим опасные грузы, и не сдавали экзамены.

В управлении Ространснадзора редакции посоветовали обратиться в следственные органы. В региональном СУ СК подтвердили, что новое обвинительное заключение о взяточничестве в отношении группы лиц передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского инспектора обвинили в создании преступной группы. Госслужащие предлагали водителям с заканчивающимся сроком действия лицензии переоформить их за деньги без экзаменов. Прежнее уголовное дело больше года рассматривается в суде.