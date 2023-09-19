Власти Кургана назвали стоимость проекта ремонта моста в Энергетиках

Власти Кургана потратят 3,5 млн рублей на проект ремонта моста в Энергетиках
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Кургана готовятся к ремонту моста на проспекте Конституции Фото:

Мэрия Кургана ищет подрядчика, который разработает проект капремонта моста в поселке Энергетики. На эти цели направили три с половиной миллиона рублей. Об этом говорится в техдокументации тендера.

«Разработка проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт путепровода на проспекте Конституции в Кургане“. Начальная цена контракта 3 млн 500 тысяч рублей», — указано в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

По условиям муниципального контракта подрядчик должен будет рассчитать сметную стоимость ремонта моста. Также запланированы инженерно-геологические и геодезические изыскания. Завершение разработки проекта ожидается к середине мая 2024 года.

Ранее мэрия Кургана сэкономила более трех миллионов рублей на разработке проектной документации по капремонту трех городских мостов. Смету составляли омская компания «Пик» и пермская «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов».

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Мэрия Кургана ищет подрядчика, который разработает проект капремонта моста в поселке Энергетики. На эти цели направили три с половиной миллиона рублей. Об этом говорится в техдокументации тендера. «Разработка проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт путепровода на проспекте Конституции в Кургане“. Начальная цена контракта 3 млн 500 тысяч рублей», — указано в документах, опубликованных на сайте госзакупок. По условиям муниципального контракта подрядчик должен будет рассчитать сметную стоимость ремонта моста. Также запланированы инженерно-геологические и геодезические изыскания. Завершение разработки проекта ожидается к середине мая 2024 года. Ранее мэрия Кургана сэкономила более трех миллионов рублей на разработке проектной документации по капремонту трех городских мостов. Смету составляли омская компания «Пик» и пермская «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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