19 сентября 2023

Секретарь Совбеза Армении обвинил Россию в невыполнении обязательств в Карабахе

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В Армении заявили об обязательствах РФ ввести миротворцев в Карабах Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия не выполняет обязательства по трехстороннему соглашению в Нагорном Карабахе, гарантируя введение миротворцев для разрешения конфликта. Об этом заявил Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября, у России есть четкие обязательства по защите Нагорного Карабаха. Миротворцы РФ обязаны защищать Нагорный Карабах: они не выполняют это обязательство», — цитирует слова Григоряна издание «Арменпресс». Григорян добавил, что под заявлением от 9 ноября стоит подпись президента России. Он подчеркнул, что не видит ничего важнее этой подписи.

Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября, напоминает «Национальная служба новостей». Армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения в Республике в нескольких местах. В Баку заявили, что операция продолжится до тех пор, пока армянские военные формирования не сложат оружие. В МИД России призвали стороны незамедлительно прекратить конфликт и вернуться к выполнению прежних соглашений для мирного решения вопроса, передает телеканал 360.

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Россия не выполняет обязательства по трехстороннему соглашению в Нагорном Карабахе, гарантируя введение миротворцев для разрешения конфликта. Об этом заявил Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. «Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября, у России есть четкие обязательства по защите Нагорного Карабаха. Миротворцы РФ обязаны защищать Нагорный Карабах: они не выполняют это обязательство», — цитирует слова Григоряна издание «Арменпресс». Григорян добавил, что под заявлением от 9 ноября стоит подпись президента России. Он подчеркнул, что не видит ничего важнее этой подписи. Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября, напоминает «Национальная служба новостей». Армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения в Республике в нескольких местах. В Баку заявили, что операция продолжится до тех пор, пока армянские военные формирования не сложат оружие. В МИД России призвали стороны незамедлительно прекратить конфликт и вернуться к выполнению прежних соглашений для мирного решения вопроса, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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