В Баку призвали армянских военных в Карабахе сложить оружие и сдаться

19 сентября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Азербайджан продолжит антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе до тех пор, пока армянские вооруженные формирования в регионе не сдадутся. Такое заявление выпустила администрация президента Азербайджана. «Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься», — передает заявление официальный сайт администрации президента Азербайджанской республики. Если военные Карабаха продолжат сопротивление, то Азербайджан откажется от прекращения огня. Азербайджан начал операцию днем 19 сентября. МИД РФ призвало прекратить кровопролитие. Вооруженные силы Азербайджана готовы продолжать операцию, пока не будут уничтожены все военные объекты. Однако от прилетов страдает и мирное население. Чтобы решить ситуацию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил России, Армении и Азербайджану сесть за стол переговоров, передает RT. Ранее URA.RU собирало всю информацию о конфликте в регионе.