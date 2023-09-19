«Ведомости»: власти РФ не станут проводить приватизацию крупных компаний 20 сентября 2023 в 04:21 Размер текста - 17 + Государство отказалось продавать доли в крупнейших компаниях в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государство отказалось приватизировать ключевые активы крупнейших российских компаний в 2024 году. Об этом сообщил источник, близкий к Кабмину РФ. «Пока приватизация осталась на уровне разговоров. Правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема», — передает слова источника газета «Ведомости». Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что Россия должна продолжать приватизацию. Также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что приватизация в банковской отрасли и индустриальном секторе позволит решить проблему дефицитного бюджета, передает «Национальная служба новостей». Государство отказалось приватизировать ключевые активы крупнейших российских компаний в 2024 году. Об этом сообщил источник, близкий к Кабмину РФ. «Пока приватизация осталась на уровне разговоров. Правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема», — передает слова источника газета «Ведомости». Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что Россия должна продолжать приватизацию. Также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что приватизация в банковской отрасли и индустриальном секторе позволит решить проблему дефицитного бюджета, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям