«Ведомости»: власти РФ не станут проводить приватизацию крупных компаний

Государство отказалось приватизировать ключевые активы крупнейших российских компаний в 2024 году. Об этом сообщил источник, близкий к Кабмину РФ.
«Пока приватизация осталась на уровне разговоров. Правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема», — передает слова источника газета «Ведомости».
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что Россия должна продолжать приватизацию. Также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что приватизация в банковской отрасли и индустриальном секторе позволит решить проблему дефицитного бюджета, передает «Национальная служба новостей».
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