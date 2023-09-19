19 сентября 2023

«Ведомости»: власти РФ не станут проводить приватизацию крупных компаний

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Государство отказалось продавать доли в крупнейших компаниях в 2024 году Фото:

Государство отказалось приватизировать ключевые активы крупнейших российских компаний в 2024 году. Об этом сообщил источник, близкий к Кабмину РФ.

«Пока приватизация осталась на уровне разговоров. Правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема», — передает слова источника газета «Ведомости».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что Россия должна продолжать приватизацию. Также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что приватизация в банковской отрасли и индустриальном секторе позволит решить проблему дефицитного бюджета, передает «Национальная служба новостей».

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Государство отказалось приватизировать ключевые активы крупнейших российских компаний в 2024 году. Об этом сообщил источник, близкий к Кабмину РФ. «Пока приватизация осталась на уровне разговоров. Правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема», — передает слова источника газета «Ведомости». Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что Россия должна продолжать приватизацию. Также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что приватизация в банковской отрасли и индустриальном секторе позволит решить проблему дефицитного бюджета, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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