В Центробанке предложили продолжить приватизацию

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В РНФ нужно продолжать приватизацию, заявила Эльвира Набиуллина Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Россия должна продолжать приватизацию. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — сказала Эльвира Набиуллина во время выступления на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ).

Ранее Набиуллина уточнила, что государству не нужно ограничивать частные инициативы бизнеса. Необходимо сотрудничать с бизнесом, а не подавлять его идеи.

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Россия должна продолжать приватизацию. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — сказала Эльвира Набиуллина во время выступления на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ). Ранее Набиуллина уточнила, что государству не нужно ограничивать частные инициативы бизнеса. Необходимо сотрудничать с бизнесом, а не подавлять его идеи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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