В Центробанке предложили продолжить приватизацию

15 июня 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

В РНФ нужно продолжать приватизацию, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Россия должна продолжать приватизацию. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — сказала Эльвира Набиуллина во время выступления на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ). Ранее Набиуллина уточнила, что государству не нужно ограничивать частные инициативы бизнеса. Необходимо сотрудничать с бизнесом, а не подавлять его идеи.

Россия должна продолжать приватизацию. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — сказала Эльвира Набиуллина во время выступления на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ). Ранее Набиуллина уточнила, что государству не нужно ограничивать частные инициативы бизнеса. Необходимо сотрудничать с бизнесом, а не подавлять его идеи.