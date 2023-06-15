В Центробанке предложили продолжить приватизацию

В РНФ нужно продолжать приватизацию, заявила Эльвира Набиуллина
новость из сюжетаXXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)
Россия должна продолжать приватизацию. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — сказала Эльвира Набиуллина во время выступления на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ).
Ранее Набиуллина уточнила, что государству не нужно ограничивать частные инициативы бизнеса. Необходимо сотрудничать с бизнесом, а не подавлять его идеи.
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