Большая часть протестующих в Ереване разошлась 20 сентября 2023 в 05:02 Размер текста - 17 + Протестующие у здания правительства в Ереване в основном разошлись Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Основная часть протестующих возле здания правительства Армении в Ереване разошлась. Движение на прилегающих улицах восстановлено. «Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись, движение на прилегающих к площади Республики улицах восстановлено. Палаточного городка, который грозились поставить протестующие, также не видно», — пишет РИА Новости. По данным издания, сейчас у здания правительства остались несколько десятков человек, оцепление полиции также постепенно убирают. Ранее стало известно, что у здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил о 25 погибших в результате эскалации в регионе, пишет «Национальная служба новостей». Основная часть протестующих возле здания правительства Армении в Ереване разошлась. Движение на прилегающих улицах восстановлено. «Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись, движение на прилегающих к площади Республики улицах восстановлено. Палаточного городка, который грозились поставить протестующие, также не видно», — пишет РИА Новости. По данным издания, сейчас у здания правительства остались несколько десятков человек, оцепление полиции также постепенно убирают. Ранее стало известно, что у здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил о 25 погибших в результате эскалации в регионе, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям