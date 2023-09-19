19 сентября 2023

Большая часть протестующих в Ереване разошлась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения. Пермь, площадь республики ереван, правительство армении
Протестующие у здания правительства в Ереване в основном разошлись Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Основная часть протестующих возле здания правительства Армении в Ереване разошлась. Движение на прилегающих улицах восстановлено.

«Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись, движение на прилегающих к площади Республики улицах восстановлено. Палаточного городка, который грозились поставить протестующие, также не видно», — пишет РИА Новости. По данным издания, сейчас у здания правительства остались несколько десятков человек, оцепление полиции также постепенно убирают.

Ранее стало известно, что у здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил о 25 погибших в результате эскалации в регионе, пишет «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основная часть протестующих возле здания правительства Армении в Ереване разошлась. Движение на прилегающих улицах восстановлено. «Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись, движение на прилегающих к площади Республики улицах восстановлено. Палаточного городка, который грозились поставить протестующие, также не видно», — пишет РИА Новости. По данным издания, сейчас у здания правительства остались несколько десятков человек, оцепление полиции также постепенно убирают. Ранее стало известно, что у здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил о 25 погибших в результате эскалации в регионе, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...