Большая часть протестующих в Ереване разошлась

Основная часть протестующих возле здания правительства Армении в Ереване разошлась. Движение на прилегающих улицах восстановлено.
«Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись, движение на прилегающих к площади Республики улицах восстановлено. Палаточного городка, который грозились поставить протестующие, также не видно», — пишет РИА Новости. По данным издания, сейчас у здания правительства остались несколько десятков человек, оцепление полиции также постепенно убирают.
Ранее стало известно, что у здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил о 25 погибших в результате эскалации в регионе, пишет «Национальная служба новостей».
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