19 сентября 2023

Десятки человек пострадали во время стычек у здания правительства Армении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения. Пермь, площадь республики ереван, правительство армении
В результате стычек у правительства Армении пострадали 34 человека Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

У здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Один пациент уже прооперирован.

«34 человека пострадали в ходе столкновений у здания кабмина Армении. Среди них 16 полицейских и 18 гражданских лиц», — цитирует данные Минздрава Армении telegram-канал «Sputnik Армения».

По данным канала, среди пострадавших одному человеку уже провели операцию. 17 участникам была оказана медпомощь, они отправлены домой. Остальные пострадавшие в данный момент получают лечение.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Стычки протестующих с полицией продолжились возле здания российского посольства в Ереване.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Один пациент уже прооперирован. «34 человека пострадали в ходе столкновений у здания кабмина Армении. Среди них 16 полицейских и 18 гражданских лиц», — цитирует данные Минздрава Армении telegram-канал «Sputnik Армения». По данным канала, среди пострадавших одному человеку уже провели операцию. 17 участникам была оказана медпомощь, они отправлены домой. Остальные пострадавшие в данный момент получают лечение. 19 сентября минобороны Азербайджана объявило начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Стычки протестующих с полицией продолжились возле здания российского посольства в Ереване.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...