Десятки человек пострадали во время стычек у здания правительства Армении

У здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Один пациент уже прооперирован.
«34 человека пострадали в ходе столкновений у здания кабмина Армении. Среди них 16 полицейских и 18 гражданских лиц», — цитирует данные Минздрава Армении telegram-канал «Sputnik Армения».
По данным канала, среди пострадавших одному человеку уже провели операцию. 17 участникам была оказана медпомощь, они отправлены домой. Остальные пострадавшие в данный момент получают лечение.
19 сентября минобороны Азербайджана объявило начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Стычки протестующих с полицией продолжились возле здания российского посольства в Ереване.
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