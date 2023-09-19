Десятки человек пострадали во время стычек у здания правительства Армении 20 сентября 2023 в 01:35 Размер текста - 17 + В результате стычек у правительства Армении пострадали 34 человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе У здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Один пациент уже прооперирован. «34 человека пострадали в ходе столкновений у здания кабмина Армении. Среди них 16 полицейских и 18 гражданских лиц», — цитирует данные Минздрава Армении telegram-канал «Sputnik Армения». По данным канала, среди пострадавших одному человеку уже провели операцию. 17 участникам была оказана медпомощь, они отправлены домой. Остальные пострадавшие в данный момент получают лечение. 19 сентября минобороны Азербайджана объявило начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Стычки протестующих с полицией продолжились возле здания российского посольства в Ереване. У здания правительства Армении во время стычек пострадали 34 человека, из них 18 гражданских лиц. Один пациент уже прооперирован. «34 человека пострадали в ходе столкновений у здания кабмина Армении. Среди них 16 полицейских и 18 гражданских лиц», — цитирует данные Минздрава Армении telegram-канал «Sputnik Армения». По данным канала, среди пострадавших одному человеку уже провели операцию. 17 участникам была оказана медпомощь, они отправлены домой. Остальные пострадавшие в данный момент получают лечение. 19 сентября минобороны Азербайджана объявило начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе перекрыли в Ереване все улицы рядом со зданием правительства. Стычки протестующих с полицией продолжились возле здания российского посольства в Ереване. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям