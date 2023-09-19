19 сентября 2023

Хоккеист из Екатеринбурга подписал новый контракт с клубом из НХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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"Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург, шайбы, спорт, ледовый дворец, хоккей
Егор Соколов подписал новый контракт с клубом «Оттава Сенаторз» Фото:

Уроженец Екатеринбурга Егор Соколов подписал новый контракт с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз», выступающим в НХЛ. Об этом говорится на официальном сайте клуба «Оттава Сенаторз».

«Егор стабильно прогрессировал в каждом из своих первых трех профессиональных сезонов. Он прирожденный бомбардир, но также он усердно работал над другими аспектами своей игры. И мы, и игрок ожидаем, что в следующем году он продолжит движение по восходящей траектории», — говорится на официальном сайте.

Соколов будет зарабатывать 775 тысяч долларов если будет играть в НХЛ, а при условии выступления в АХЛ (лига уровнем ниже — прим. URA.RU) будет получать 120 тысяч долларов. Хоккеист из Екатеринбурга играл в 2016 году в команде из Челябинска «Белые медведи», а после уехал в Канаду.

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Уроженец Екатеринбурга Егор Соколов подписал новый контракт с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз», выступающим в НХЛ. Об этом говорится на официальном сайте клуба «Оттава Сенаторз». «Егор стабильно прогрессировал в каждом из своих первых трех профессиональных сезонов. Он прирожденный бомбардир, но также он усердно работал над другими аспектами своей игры. И мы, и игрок ожидаем, что в следующем году он продолжит движение по восходящей траектории», — говорится на официальном сайте. Соколов будет зарабатывать 775 тысяч долларов если будет играть в НХЛ, а при условии выступления в АХЛ (лига уровнем ниже — прим. URA.RU) будет получать 120 тысяч долларов. Хоккеист из Екатеринбурга играл в 2016 году в команде из Челябинска «Белые медведи», а после уехал в Канаду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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