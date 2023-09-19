Хоккеист из Екатеринбурга подписал новый контракт с клубом из НХЛ

Уроженец Екатеринбурга Егор Соколов подписал новый контракт с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз», выступающим в НХЛ. Об этом говорится на официальном сайте клуба «Оттава Сенаторз».
«Егор стабильно прогрессировал в каждом из своих первых трех профессиональных сезонов. Он прирожденный бомбардир, но также он усердно работал над другими аспектами своей игры. И мы, и игрок ожидаем, что в следующем году он продолжит движение по восходящей траектории», — говорится на официальном сайте.
Соколов будет зарабатывать 775 тысяч долларов если будет играть в НХЛ, а при условии выступления в АХЛ (лига уровнем ниже — прим. URA.RU) будет получать 120 тысяч долларов. Хоккеист из Екатеринбурга играл в 2016 году в команде из Челябинска «Белые медведи», а после уехал в Канаду.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.