Хоккеист из Екатеринбурга подписал новый контракт с клубом из НХЛ

20 сентября 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Егор Соколов подписал новый контракт с клубом «Оттава Сенаторз» Фото: Анна Майорова © URA.RU Уроженец Екатеринбурга Егор Соколов подписал новый контракт с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз», выступающим в НХЛ. Об этом говорится на официальном сайте клуба «Оттава Сенаторз». «Егор стабильно прогрессировал в каждом из своих первых трех профессиональных сезонов. Он прирожденный бомбардир, но также он усердно работал над другими аспектами своей игры. И мы, и игрок ожидаем, что в следующем году он продолжит движение по восходящей траектории», — говорится на официальном сайте. Соколов будет зарабатывать 775 тысяч долларов если будет играть в НХЛ, а при условии выступления в АХЛ (лига уровнем ниже — прим. URA.RU) будет получать 120 тысяч долларов. Хоккеист из Екатеринбурга играл в 2016 году в команде из Челябинска «Белые медведи», а после уехал в Канаду.

Уроженец Екатеринбурга Егор Соколов подписал новый контракт с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз», выступающим в НХЛ. Об этом говорится на официальном сайте клуба «Оттава Сенаторз». «Егор стабильно прогрессировал в каждом из своих первых трех профессиональных сезонов. Он прирожденный бомбардир, но также он усердно работал над другими аспектами своей игры. И мы, и игрок ожидаем, что в следующем году он продолжит движение по восходящей траектории», — говорится на официальном сайте. Соколов будет зарабатывать 775 тысяч долларов если будет играть в НХЛ, а при условии выступления в АХЛ (лига уровнем ниже — прим. URA.RU) будет получать 120 тысяч долларов. Хоккеист из Екатеринбурга играл в 2016 году в команде из Челябинска «Белые медведи», а после уехал в Канаду.