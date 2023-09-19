В Екатеринбурге неизвестные обстреляли магазин

В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 19 сентября обстреляли интерьерный салон на проспекте Ленина, 52/4. Об этом рассказала собственник салона Ольга.
«Посмотрев записи системы видеонаблюдения, мы поняли, что был сделан выстрел из огнестрельного оружия. Эти стеклопакеты имеют очень прочное стекло, его невозможно разбить камнем или булыжником. Видно отверстие от пули, пошли трещины по всему витражу», — передает слова Ольги Е1.
Женщина предполагает, что на улице была перестрелка или выстрел сделал кто-то из конкурентов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
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