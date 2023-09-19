19 сентября 2023

В Кургане дали тепло больницам, детсадам и школам

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
В Кургане запускают отопление в соцучреждениях Фото:

В Кургане начался запуск тепла в больницы, детсады, школы, а также на объекты соцкультбыта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Теплоносителем заполняются системы 74 объектов социальной сферы. В 38-ми учреждениях тепло запущено, из них 21 здание детского сада, 9 зданий школ, 3 больницы, 3 здания учреждений дополнительного образования, 1 объект культуры и детский дом», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кургана

По данным ведомства, отопление включают в Кургане по заявкам руководителей в соответствии с установленным графиком. Подачу тепла контролируют департаменты социальной политики и ЖКХ.

Ранее гендиректор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев рассказал, что представители ПАО «КГК» будут ежедневно сообщать в своих аккаунтах в соцсетях о подключении домов к отоплению. В компании уточнили, что с 25 сентября по 4 октября будут давать тепло в жилые дома Кургана.

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В Кургане начался запуск тепла в больницы, детсады, школы, а также на объекты соцкультбыта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Теплоносителем заполняются системы 74 объектов социальной сферы. В 38-ми учреждениях тепло запущено, из них 21 здание детского сада, 9 зданий школ, 3 больницы, 3 здания учреждений дополнительного образования, 1 объект культуры и детский дом», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кургана По данным ведомства, отопление включают в Кургане по заявкам руководителей в соответствии с установленным графиком. Подачу тепла контролируют департаменты социальной политики и ЖКХ. Ранее гендиректор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев рассказал, что представители ПАО «КГК» будут ежедневно сообщать в своих аккаунтах в соцсетях о подключении домов к отоплению. В компании уточнили, что с 25 сентября по 4 октября будут давать тепло в жилые дома Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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