В Кургане назвали даты запуска тепла в жилые дома. Список

Отопление в домах Кургана начнут давать с 25 сентября

15 сентября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области назвали даты запуска тепла в разных районах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане назвали даты, в которые будет запущено теплоснабжение в каждом районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания». «В поселке „Рябково“ и „Заозерный“ запуск тепла будет произведен с 25 по 30 сентября. В жилые дома районов: „Энергетики“, „Шевелевка“, „Бульвар Солнечный“, „Западный“, „КЗКТ“, „Детский мир“ теплоноситель поступит с 29 сентября по 2 октября. Также в центре от нечетной стороны улицы Ленина в сторону района „КЗКТ“ запуск тепла будет производиться с 27 сентября по 1 октября, а от четной стороны улицы Ленина и до района „КСМ“, поселок „Северный“, улицы Некрасова, Бурова-Петрова, Дзержинского, пр. Машиностроителей со 2 по 4 октября», — сообщают представители КГК. Представители компании также сообщают, что тепло будет подаваться только в те дома, в которых были проведены гидравлические испытания и промывка систем отопления летом. Если через три дня после официального начала отопительного сезона в квартире все еще не будет тепла, будет необходимо «обратиться в соответствующую обслуживающую организацию». Ранее URA.RU писало, что власти Кургана представили постановление о начале отопительного сезона. Они планировали начать отопительный сезон с 19 сентября для объектов первой категории и 25 числа для объектов второй категории. График запуска тепла в курганские жилые дома Фото: ПАО «КГК» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане назвали даты, в которые будет запущено теплоснабжение в каждом районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания». «В поселке „Рябково“ и „Заозерный“ запуск тепла будет произведен с 25 по 30 сентября. В жилые дома районов: „Энергетики“, „Шевелевка“, „Бульвар Солнечный“, „Западный“, „КЗКТ“, „Детский мир“ теплоноситель поступит с 29 сентября по 2 октября. Также в центре от нечетной стороны улицы Ленина в сторону района „КЗКТ“ запуск тепла будет производиться с 27 сентября по 1 октября, а от четной стороны улицы Ленина и до района „КСМ“, поселок „Северный“, улицы Некрасова, Бурова-Петрова, Дзержинского, пр. Машиностроителей со 2 по 4 октября», — сообщают представители КГК. Представители компании также сообщают, что тепло будет подаваться только в те дома, в которых были проведены гидравлические испытания и промывка систем отопления летом. Если через три дня после официального начала отопительного сезона в квартире все еще не будет тепла, будет необходимо «обратиться в соответствующую обслуживающую организацию». Ранее URA.RU писало, что власти Кургана представили постановление о начале отопительного сезона. Они планировали начать отопительный сезон с 19 сентября для объектов первой категории и 25 числа для объектов второй категории.