17 сентября 2023
16 сентября 2023

Курганцам предложили следить в соцсетях за включением отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отопление в жилых домах планируют включить до 4 октября Фото:

Представители Курганской генерирующей компании будут ежедневно сообщать в своих аккаунтах в соцсетях о подключении жилых домов к отоплению. Об этом сообщил гендиректор ПАО «КГК» Александр Прибылев.

«По результату исполнения наших планов по графику мы будем ежедневно сообщать жителям о том, выполнен ли он, все ли у нас получилось. Все это мы публикуем в социальных сетях. Самые удобные для наших жителей: „Одноклассники“ и „ВКонтакте“», — рассказал Прибылев в интервью на радио «За облаками». Он добавил, что также представители компании рассылают эту информацию СМИ и властям.

Отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. С этого дня к теплу начнут подключать соцучреждения. С 25 сентября по 4 октября будут включать отопление в жилых домах.

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Представители Курганской генерирующей компании будут ежедневно сообщать в своих аккаунтах в соцсетях о подключении жилых домов к отоплению. Об этом сообщил гендиректор ПАО «КГК» Александр Прибылев. «По результату исполнения наших планов по графику мы будем ежедневно сообщать жителям о том, выполнен ли он, все ли у нас получилось. Все это мы публикуем в социальных сетях. Самые удобные для наших жителей: „Одноклассники“ и „ВКонтакте“», — рассказал Прибылев в интервью на радио «За облаками». Он добавил, что также представители компании рассылают эту информацию СМИ и властям. Отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. С этого дня к теплу начнут подключать соцучреждения. С 25 сентября по 4 октября будут включать отопление в жилых домах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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