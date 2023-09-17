Курганцам предложили следить в соцсетях за включением отопления

18 сентября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Отопление в жилых домах планируют включить до 4 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители Курганской генерирующей компании будут ежедневно сообщать в своих аккаунтах в соцсетях о подключении жилых домов к отоплению. Об этом сообщил гендиректор ПАО «КГК» Александр Прибылев. «По результату исполнения наших планов по графику мы будем ежедневно сообщать жителям о том, выполнен ли он, все ли у нас получилось. Все это мы публикуем в социальных сетях. Самые удобные для наших жителей: „Одноклассники“ и „ВКонтакте“», — рассказал Прибылев в интервью на радио «За облаками». Он добавил, что также представители компании рассылают эту информацию СМИ и властям. Отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. С этого дня к теплу начнут подключать соцучреждения. С 25 сентября по 4 октября будут включать отопление в жилых домах.

Представители Курганской генерирующей компании будут ежедневно сообщать в своих аккаунтах в соцсетях о подключении жилых домов к отоплению. Об этом сообщил гендиректор ПАО «КГК» Александр Прибылев. «По результату исполнения наших планов по графику мы будем ежедневно сообщать жителям о том, выполнен ли он, все ли у нас получилось. Все это мы публикуем в социальных сетях. Самые удобные для наших жителей: „Одноклассники“ и „ВКонтакте“», — рассказал Прибылев в интервью на радио «За облаками». Он добавил, что также представители компании рассылают эту информацию СМИ и властям. Отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. С этого дня к теплу начнут подключать соцучреждения. С 25 сентября по 4 октября будут включать отопление в жилых домах.