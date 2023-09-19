Около аэропорта Сочи произошел крупный пожар. Видео 20 сентября 2023 в 08:25 Размер текста - 17 + В Сочи загорелся резервуар с топливом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта произошел пожар. Очевидцы сообщают о взрывах. «Пожар произошел в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы и аэропорта Сочи», — передает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. В свою очередь, telegram-канал Mash отмечает, что загорелся резервуар с топливом. По словам очевидцев, были слышны взрывы, также сообщается о большом задымлении. Обновлено 08:45: по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники, подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в telegram-канале. В Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта произошел пожар. Очевидцы сообщают о взрывах. «Пожар произошел в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы и аэропорта Сочи», — передает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. В свою очередь, telegram-канал Mash отмечает, что загорелся резервуар с топливом. По словам очевидцев, были слышны взрывы, также сообщается о большом задымлении. Обновлено 08:45: по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники, подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям