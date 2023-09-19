19 сентября 2023

Около аэропорта Сочи произошел крупный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сочи загорелся резервуар с топливом Фото:

В Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта произошел пожар. Очевидцы сообщают о взрывах.

«Пожар произошел в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы и аэропорта Сочи», — передает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. В свою очередь, telegram-канал Mash отмечает, что загорелся резервуар с топливом. По словам очевидцев, были слышны взрывы, также сообщается о большом задымлении.

Обновлено 08:45: по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники, подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в telegram-канале.

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В Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта произошел пожар. Очевидцы сообщают о взрывах. «Пожар произошел в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы и аэропорта Сочи», — передает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. В свою очередь, telegram-канал Mash отмечает, что загорелся резервуар с топливом. По словам очевидцев, были слышны взрывы, также сообщается о большом задымлении. Обновлено 08:45: по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники, подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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