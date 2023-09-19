19 сентября 2023

Korea Times: Путин дал намек Южной Корее во время визита Ким Чен Ына

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Владимир Путин предложил военное сотрудничество Ким Чен Ыну, чтобы Южная Корея перестала поставлять оружие Украине Фото:

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР намекнул Южной Корее прекратить поддержку Украины. Об этом сообщил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в беседе с газетой Korea Times.

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«Россия пытается подать сигнал тревоги, что Южная Корея заплатит цену, если будет помогать Украине с оружием. Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий», — заявил Андрей Ланьков для Korea Times. По его словам, Владимир Путин мог предложить Киму сотрудничество в ядерной отрасли, тем самым дав понять Южной Корее, что ей нужно отказаться от поддержки Украины.

Ранее МИД Республики Корея сообщил, что МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика, передает «Национальная служба новостей». Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной сфере противоречит резолюции Совбеза ООН.

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР намекнул Южной Корее прекратить поддержку Украины. Об этом сообщил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в беседе с газетой Korea Times. «Россия пытается подать сигнал тревоги, что Южная Корея заплатит цену, если будет помогать Украине с оружием. Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий», — заявил Андрей Ланьков для Korea Times. По его словам, Владимир Путин мог предложить Киму сотрудничество в ядерной отрасли, тем самым дав понять Южной Корее, что ей нужно отказаться от поддержки Украины. Ранее МИД Республики Корея сообщил, что МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика, передает «Национальная служба новостей». Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной сфере противоречит резолюции Совбеза ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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