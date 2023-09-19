Korea Times: Путин дал намек Южной Корее во время визита Ким Чен Ына 20 сентября 2023 в 09:07 Размер текста - 17 + Владимир Путин предложил военное сотрудничество Ким Чен Ыну, чтобы Южная Корея перестала поставлять оружие Украине Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР намекнул Южной Корее прекратить поддержку Украины. Об этом сообщил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в беседе с газетой Korea Times. Новость по теме Как прошла встреча Путина и Ким Чен Ына на Дальнем Востоке «Россия пытается подать сигнал тревоги, что Южная Корея заплатит цену, если будет помогать Украине с оружием. Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий», — заявил Андрей Ланьков для Korea Times . По его словам, Владимир Путин мог предложить Киму сотрудничество в ядерной отрасли, тем самым дав понять Южной Корее, что ей нужно отказаться от поддержки Украины. Ранее МИД Республики Корея сообщил, что МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика, передает «Национальная служба новостей». Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной сфере противоречит резолюции Совбеза ООН. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР намекнул Южной Корее прекратить поддержку Украины. Об этом сообщил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в беседе с газетой Korea Times. «Россия пытается подать сигнал тревоги, что Южная Корея заплатит цену, если будет помогать Украине с оружием. Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий», — заявил Андрей Ланьков для Korea Times. По его словам, Владимир Путин мог предложить Киму сотрудничество в ядерной отрасли, тем самым дав понять Южной Корее, что ей нужно отказаться от поддержки Украины. Ранее МИД Республики Корея сообщил, что МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика, передает «Национальная служба новостей». Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной сфере противоречит резолюции Совбеза ООН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям