Южная Корея испугалась партнерства России и КНДР

App News: глава Южной Кореи Юн Сок Ель обеспокоен сотрудничеством РФ и КНДР
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск.
Южная Корея обеспокоилась сотрудничеством КНДР и РФ Фото:

Сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной сфере противоречит резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным другим международным санкциям, — уточнил Юн Сок Ель. Его слова приводит AP News. Глава добавил, что по этому поводу проведет переговоры с 30 странами Запада.

Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября с целью обсуждения взаимодействия стран в военной сфере. По итогу они смогли договориться о сотрудничестве в вопросах вооружения и безопасности. Сам Ким Чен Ын оказался доволен визитом в Россию, передает «Национальная служба новостей».

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Сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной сфере противоречит резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. «Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным другим международным санкциям, — уточнил Юн Сок Ель. Его слова приводит AP News. Глава добавил, что по этому поводу проведет переговоры с 30 странами Запада. Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября с целью обсуждения взаимодействия стран в военной сфере. По итогу они смогли договориться о сотрудничестве в вопросах вооружения и безопасности. Сам Ким Чен Ын оказался доволен визитом в Россию, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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