Южная Корея испугалась партнерства России и КНДР

App News: глава Южной Кореи Юн Сок Ель обеспокоен сотрудничеством РФ и КНДР

17 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Южная Корея обеспокоилась сотрудничеством КНДР и РФ Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной сфере противоречит резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. «Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным другим международным санкциям, — уточнил Юн Сок Ель. Его слова приводит AP News. Глава добавил, что по этому поводу проведет переговоры с 30 странами Запада. Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября с целью обсуждения взаимодействия стран в военной сфере. По итогу они смогли договориться о сотрудничестве в вопросах вооружения и безопасности. Сам Ким Чен Ын оказался доволен визитом в Россию, передает «Национальная служба новостей».

Сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной сфере противоречит резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. «Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным другим международным санкциям, — уточнил Юн Сок Ель. Его слова приводит AP News. Глава добавил, что по этому поводу проведет переговоры с 30 странами Запада. Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября с целью обсуждения взаимодействия стран в военной сфере. По итогу они смогли договориться о сотрудничестве в вопросах вооружения и безопасности. Сам Ким Чен Ын оказался доволен визитом в Россию, передает «Национальная служба новостей».