Daily Express: Путин и Ким Чен Ын — опаснейшие люди планеты

Журналисты оценили опасность Путин и Чен Ына по количеству солдат и вооружения Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын являются самыми опасными людьми на планете. Об этом заявил зарубежный аналитик Олли Корф, отреагировав на прошедшие переговоры между лидерами стран.

«Владимир Путин и Ким Чен Ын — вероятно, два самых опасных человека на планете», — подчеркнул Олли Корф в своем материале для Daily Express. Журналист сделал такой вывод по количеству военнослужащих и вооружения государств в целом.

По мнению Запада, Россия имеет больший запас оружия, чем у любой другой страны — 5889 единиц вооружения. Среди наиболее опасных из них выделяют, например, межконтинентальную баллистическую ракету Р-36. При этом положительно оценивают и военно-морской флот РФ. В свою очередь военные аналитики говорят, что Северная Корея имеет около 950 000 военнослужащих.

Россия готова развивать с Северной Кореей военно-техническое сотрудничество (ВТС). Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября. В Евросоюзе отреагировали на эту встречу, уточнив, что любая помощь РФ со стороны КНДР неприемлема. Глава КНДР при посещении РФ сделал Владимиру Путину встречное предложение и тот согласился. Для лидера КНДР также проели экскурсию, где познакомили того с российским вооружением. Ким Чен Ыну показали вооружение фрегата «Маршал Шапошников», передает телеканал 360.