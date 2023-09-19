Премиальные авто с пробегом стали покупать в Челябинске в 1,5 раза чаще

«Авито Авто»: челябинцы покупают премиальные авто с пробегом на 60,8% чаще

Премиальные автомобили вызвали летом повышенный интерес покупателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премиальные автомобили старше трех лет в Челябинске стали покупать на 60,8%, или примерно в полтора раза, чаще. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Авто», спрос изучили за июнь — август 2023 года в сравнении с таким же периодом 2022 года.

«Покупательский интерес к премиальным автомобилям в возрасте от четырех до шести лет вырос в июне — августе 2023 года на 60,8% по сравнению с летом 2022 года. Трехлетний премиальный автомобиль летом в среднем можно было приобрести за 8,5 млн, в категории 4 — 6 лет использования — за 3,8 млн рублей», — отметили на «Авито Авто».

Статистика по области примерно отражает общероссийский тренд, в рамках которого спрос увеличился на 63,9%. При этом потребность в машинах до трех лет использования выросла в стране лишь на 11,1%.

Самой востребованной моделью среди премиум-авто в возрасте до трех лет летом в Челябинске стала Lexus RX. На долю модели пришлось 21,1% от совокупного спроса. Следом по востребованности оказалась модель BMW X6 (5,7%), в летние месяцы тройку замыкала Audi A3 (4,8%). В пятерке лидеров также Mercedes-Benz E-класса и BMW X5.

Среди машин старшего поколения самым покупаемым автомобилем стал BMW 5 серии с долей 8,1%. На втором месте оказался BMW X5 (7,8%), на третьем — Lexus RX (доля 6,1%). В рейтинге высокие строки также заняли Genesis G70 и BMW 3 серии.