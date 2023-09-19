Остекление балкона для челябинца в среднем обойдется в 50 тысяч рублей. Инфографика

20 сентября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

В основном на цену остекления влияет тип балкона и количество камер стеклопакета Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области средняя стоимость остекления балкона равна 50 тысячам рублей. Варианты с утеплением обойдутся горожанам в 64 тысячи 851 рубль, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Исследование показало, что средняя стоимость холодного остекления балкона равна 34 тысячи 176 рублей (за дешевые варианты) и 55 тысяч 944 рубля (дорогие). С утеплением средние цены выше — 45 тысяч 325 рублей и 64 тысячи 851 рубль», — уточнили в КСП. Обычную лоджию остеклить дешевле всего. Минимальная цена за трехметровый балкон равна 18 тысяч рублей, максимальная — 31 тысячу 500 рублей. Больше всего придется потратить обладателям балкона «97 серии»: от 44 до 86 тысяч рублей. В подсчеты также включены длинная лоджия, балконы «121 серии», а также в «Брежневках» и «Хрущевках». В КСП также отметили, что дорогостоящие варианты отличаются от экономичных в основном только количеством камер стеклопакете. Чем больше камер, тем балкон считается теплее. При этом максимальный скачок цен был в марте 2022 года, сейчас же компании адаптировались после ухода европейских производителей. Теперь на рынке ведущие позиции занимают материалы из Турции, Китая и России. Таблица: пресс-служба КСП Челябинской области

В Челябинской области средняя стоимость остекления балкона равна 50 тысячам рублей. Варианты с утеплением обойдутся горожанам в 64 тысячи 851 рубль, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Исследование показало, что средняя стоимость холодного остекления балкона равна 34 тысячи 176 рублей (за дешевые варианты) и 55 тысяч 944 рубля (дорогие). С утеплением средние цены выше — 45 тысяч 325 рублей и 64 тысячи 851 рубль», — уточнили в КСП. Обычную лоджию остеклить дешевле всего. Минимальная цена за трехметровый балкон равна 18 тысяч рублей, максимальная — 31 тысячу 500 рублей. Больше всего придется потратить обладателям балкона «97 серии»: от 44 до 86 тысяч рублей. В подсчеты также включены длинная лоджия, балконы «121 серии», а также в «Брежневках» и «Хрущевках». В КСП также отметили, что дорогостоящие варианты отличаются от экономичных в основном только количеством камер стеклопакете. Чем больше камер, тем балкон считается теплее. При этом максимальный скачок цен был в марте 2022 года, сейчас же компании адаптировались после ухода европейских производителей. Теперь на рынке ведущие позиции занимают материалы из Турции, Китая и России.