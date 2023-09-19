19 сентября 2023

Строительство «путинского автобана» до Екатеринбурга обойдется в 4 трлн

© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные рабочие, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Трасса М-12 Москва — Екатеринбург появится к концу 2024 года Фото:

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург обойдется в 4 трлн рублей. Такие расчеты содержатся в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость работ на всех участках оценивается в 4 трлн рублей. При этом известно, что строительство участка, прилегающего к Свердловской области (Дюртюли — Ачит), обойдется в 260 млрд рублей. Строительство этого отрезка началось в феврале.

На территории Свердловской области «путинский автобан» вольется в Пермский тракт. Сейчас там тоже активно ведутся работы. На реконструкцию до 2024 года потратят 23 млрд рублей. Окончить все работы на трассе М-12 до Екатеринбурга планируется к концу 2024 года.

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Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург обойдется в 4 трлн рублей. Такие расчеты содержатся в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость работ на всех участках оценивается в 4 трлн рублей. При этом известно, что строительство участка, прилегающего к Свердловской области (Дюртюли — Ачит), обойдется в 260 млрд рублей. Строительство этого отрезка началось в феврале. На территории Свердловской области «путинский автобан» вольется в Пермский тракт. Сейчас там тоже активно ведутся работы. На реконструкцию до 2024 года потратят 23 млрд рублей. Окончить все работы на трассе М-12 до Екатеринбурга планируется к концу 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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