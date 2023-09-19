Строительство «путинского автобана» до Екатеринбурга обойдется в 4 трлн

20 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Трасса М-12 Москва — Екатеринбург появится к концу 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург обойдется в 4 трлн рублей. Такие расчеты содержатся в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость работ на всех участках оценивается в 4 трлн рублей. При этом известно, что строительство участка, прилегающего к Свердловской области (Дюртюли — Ачит), обойдется в 260 млрд рублей. Строительство этого отрезка началось в феврале. На территории Свердловской области «путинский автобан» вольется в Пермский тракт. Сейчас там тоже активно ведутся работы. На реконструкцию до 2024 года потратят 23 млрд рублей. Окончить все работы на трассе М-12 до Екатеринбурга планируется к концу 2024 года.

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург обойдется в 4 трлн рублей. Такие расчеты содержатся в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость работ на всех участках оценивается в 4 трлн рублей. При этом известно, что строительство участка, прилегающего к Свердловской области (Дюртюли — Ачит), обойдется в 260 млрд рублей. Строительство этого отрезка началось в феврале. На территории Свердловской области «путинский автобан» вольется в Пермский тракт. Сейчас там тоже активно ведутся работы. На реконструкцию до 2024 года потратят 23 млрд рублей. Окончить все работы на трассе М-12 до Екатеринбурга планируется к концу 2024 года.