Строительство «путинского автобана» до Екатеринбурга обойдется в 4 трлн

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург обойдется в 4 трлн рублей. Такие расчеты содержатся в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года.
В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость работ на всех участках оценивается в 4 трлн рублей. При этом известно, что строительство участка, прилегающего к Свердловской области (Дюртюли — Ачит), обойдется в 260 млрд рублей. Строительство этого отрезка началось в феврале.
На территории Свердловской области «путинский автобан» вольется в Пермский тракт. Сейчас там тоже активно ведутся работы. На реконструкцию до 2024 года потратят 23 млрд рублей. Окончить все работы на трассе М-12 до Екатеринбурга планируется к концу 2024 года.
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