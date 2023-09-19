19 сентября 2023

В Роспотребнадзоре рассказали, введут ли дистант в тюменских школах и вузах

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшую неделю с 11 по 17 сентября в регионе выявили 111 случаев COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В школах и вузах Тюменской области отсутствуют основания для перехода на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в Тюменской области резко выросло количество заболевших COVID-19.

«В настоящее время основания для перевода школьников и студентов на дистанционное обучение отсутствуют. <…> Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре.

Там же добавили, что за прошедшую неделю с 11 по 17 сентября в регионе выявили 111 случаев COVID-19. Этот показатель на 98% ниже уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области заболеваемость коронавирусом выросла на 30%. Также возросло число госпитализированных человек.

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В школах и вузах Тюменской области отсутствуют основания для перехода на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в Тюменской области резко выросло количество заболевших COVID-19. «В настоящее время основания для перевода школьников и студентов на дистанционное обучение отсутствуют. <…> Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре. Там же добавили, что за прошедшую неделю с 11 по 17 сентября в регионе выявили 111 случаев COVID-19. Этот показатель на 98% ниже уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области заболеваемость коронавирусом выросла на 30%. Также возросло число госпитализированных человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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