В Роспотребнадзоре рассказали, введут ли дистант в тюменских школах и вузах

За прошедшую неделю с 11 по 17 сентября в регионе выявили 111 случаев COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В школах и вузах Тюменской области отсутствуют основания для перехода на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в Тюменской области резко выросло количество заболевших COVID-19.

«В настоящее время основания для перевода школьников и студентов на дистанционное обучение отсутствуют. <…> Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре.

Там же добавили, что за прошедшую неделю с 11 по 17 сентября в регионе выявили 111 случаев COVID-19. Этот показатель на 98% ниже уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области заболеваемость коронавирусом выросла на 30%. Также возросло число госпитализированных человек.