В Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло на 30%

19 сентября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Также в два раза возросло число госпитализированных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Тюменской области за неделю количество заболевших коронавирусом выросло с 72 до 104 человек. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф». Также в два раза возросло число госпитализированных. «Тюменская область, оперативные данные за неделю 11 — 17 сентября. За неделю выявлено 104 заболевших, 20 человек госпитализировано, 17 выздоровело. За неделю с 4 по 10 сентября было выявлено 72 случая заболевания, 9 человек госпитализированы», — сообщается на портале. Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах появились огромные очереди из пациентов. Причиной этому стал рост заболеваемости ОРВИ.

В Тюменской области за неделю количество заболевших коронавирусом выросло с 72 до 104 человек. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф». Также в два раза возросло число госпитализированных. «Тюменская область, оперативные данные за неделю 11 — 17 сентября. За неделю выявлено 104 заболевших, 20 человек госпитализировано, 17 выздоровело. За неделю с 4 по 10 сентября было выявлено 72 случая заболевания, 9 человек госпитализированы», — сообщается на портале. Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах появились огромные очереди из пациентов. Причиной этому стал рост заболеваемости ОРВИ.