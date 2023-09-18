В Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло на 30%

Также в два раза возросло число госпитализированных
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Тюменской области за неделю количество заболевших коронавирусом выросло с 72 до 104 человек. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф». Также в два раза возросло число госпитализированных.
«Тюменская область, оперативные данные за неделю 11 — 17 сентября. За неделю выявлено 104 заболевших, 20 человек госпитализировано, 17 выздоровело. За неделю с 4 по 10 сентября было выявлено 72 случая заболевания, 9 человек госпитализированы», — сообщается на портале.
Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах появились огромные очереди из пациентов. Причиной этому стал рост заболеваемости ОРВИ.
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