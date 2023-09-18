18 сентября 2023

В Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, вакцина от коронавируса
Также в два раза возросло число госпитализированных Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за неделю количество заболевших коронавирусом выросло с 72 до 104 человек. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф». Также в два раза возросло число госпитализированных.

«Тюменская область, оперативные данные за неделю 11 — 17 сентября. За неделю выявлено 104 заболевших, 20 человек госпитализировано, 17 выздоровело. За неделю с 4 по 10 сентября было выявлено 72 случая заболевания, 9 человек госпитализированы», — сообщается на портале.

Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах появились огромные очереди из пациентов. Причиной этому стал рост заболеваемости ОРВИ.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области за неделю количество заболевших коронавирусом выросло с 72 до 104 человек. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф». Также в два раза возросло число госпитализированных. «Тюменская область, оперативные данные за неделю 11 — 17 сентября. За неделю выявлено 104 заболевших, 20 человек госпитализировано, 17 выздоровело. За неделю с 4 по 10 сентября было выявлено 72 случая заболевания, 9 человек госпитализированы», — сообщается на портале. Ранее URA.RU писало, что в тюменских больницах появились огромные очереди из пациентов. Причиной этому стал рост заболеваемости ОРВИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...