Тюменец переспал с ребенком, объясняя это любовью

В Тюменской области мужчину осудили за половую связь с 12-летней девочкой

20 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

40-летний обвиняемый утверждал, что они со школьницей любят друг друга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюменской области сначала развратил, а затем вступил в половую связь с 12-летней девочкой, объясняя это тем, что они полюбили друг друга. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 40-летний мужчина получил восемь лет лишения свободы. «40-летний обвиняемый зимой 2023 года познакомился в интернете с девочкой, позднее он узнал, что ей 12 лет. В день рождения ребенка он пообещал подарить ей мобильный телефон и предложил встретиться, но ее не отпустила мама. Встреча все же состоялась позднее, в квартире мужчины, где он вступил с ребенком в половую связь», — рассказали в пресс-службе. В суде тюменца обвиняли в развратных действиях и половом сношении с подростком. Мужчина признал лишь первую часть обвинения. Что до секса, то он заявлял, что привязался к девочке и они полюбили друг друга. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии общего режима.

Житель Тюменской области сначала развратил, а затем вступил в половую связь с 12-летней девочкой, объясняя это тем, что они полюбили друг друга. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 40-летний мужчина получил восемь лет лишения свободы. «40-летний обвиняемый зимой 2023 года познакомился в интернете с девочкой, позднее он узнал, что ей 12 лет. В день рождения ребенка он пообещал подарить ей мобильный телефон и предложил встретиться, но ее не отпустила мама. Встреча все же состоялась позднее, в квартире мужчины, где он вступил с ребенком в половую связь», — рассказали в пресс-службе. В суде тюменца обвиняли в развратных действиях и половом сношении с подростком. Мужчина признал лишь первую часть обвинения. Что до секса, то он заявлял, что привязался к девочке и они полюбили друг друга. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии общего режима.