Тюменец переспал с ребенком, объясняя это любовью

Житель Тюменской области сначала развратил, а затем вступил в половую связь с 12-летней девочкой, объясняя это тем, что они полюбили друг друга. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 40-летний мужчина получил восемь лет лишения свободы.
«40-летний обвиняемый зимой 2023 года познакомился в интернете с девочкой, позднее он узнал, что ей 12 лет. В день рождения ребенка он пообещал подарить ей мобильный телефон и предложил встретиться, но ее не отпустила мама. Встреча все же состоялась позднее, в квартире мужчины, где он вступил с ребенком в половую связь», — рассказали в пресс-службе.
В суде тюменца обвиняли в развратных действиях и половом сношении с подростком. Мужчина признал лишь первую часть обвинения. Что до секса, то он заявлял, что привязался к девочке и они полюбили друг друга.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии общего режима.
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