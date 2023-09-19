19 сентября 2023

Тюменец переспал с ребенком, объясняя это любовью

В Тюменской области мужчину осудили за половую связь с 12-летней девочкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
40-летний обвиняемый утверждал, что они со школьницей любят друг друга Фото:

Житель Тюменской области сначала развратил, а затем вступил в половую связь с 12-летней девочкой, объясняя это тем, что они полюбили друг друга. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 40-летний мужчина получил восемь лет лишения свободы.

«40-летний обвиняемый зимой 2023 года познакомился в интернете с девочкой, позднее он узнал, что ей 12 лет. В день рождения ребенка он пообещал подарить ей мобильный телефон и предложил встретиться, но ее не отпустила мама. Встреча все же состоялась позднее, в квартире мужчины, где он вступил с ребенком в половую связь», — рассказали в пресс-службе.

В суде тюменца обвиняли в развратных действиях и половом сношении с подростком. Мужчина признал лишь первую часть обвинения. Что до секса, то он заявлял, что привязался к девочке и они полюбили друг друга.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии общего режима.

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Житель Тюменской области сначала развратил, а затем вступил в половую связь с 12-летней девочкой, объясняя это тем, что они полюбили друг друга. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 40-летний мужчина получил восемь лет лишения свободы. «40-летний обвиняемый зимой 2023 года познакомился в интернете с девочкой, позднее он узнал, что ей 12 лет. В день рождения ребенка он пообещал подарить ей мобильный телефон и предложил встретиться, но ее не отпустила мама. Встреча все же состоялась позднее, в квартире мужчины, где он вступил с ребенком в половую связь», — рассказали в пресс-службе. В суде тюменца обвиняли в развратных действиях и половом сношении с подростком. Мужчина признал лишь первую часть обвинения. Что до секса, то он заявлял, что привязался к девочке и они полюбили друг друга. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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