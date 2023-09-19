19 сентября 2023

Челябинский пенсионер погиб в результате ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
Мужчину доставили в медицинское учреждение, в котором он скончался от травм Фото:

В Саткинском районе Челябинской области пенсионер получил смертельные травмы в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, мужчина скончался в медицинском учреждении.

«Пенсионер на Datsun on-DO совершил столкновение с впереди попутно двигающимся Renault Logan. После чего он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там отметили, что к приезду экстренных служба пенсионер оставался в сознании. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Однако травмы были серьезные. Спасти водителя не удалось.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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В Саткинском районе Челябинской области пенсионер получил смертельные травмы в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, мужчина скончался в медицинском учреждении. «Пенсионер на Datsun on-DO совершил столкновение с впереди попутно двигающимся Renault Logan. После чего он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. Там отметили, что к приезду экстренных служба пенсионер оставался в сознании. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Однако травмы были серьезные. Спасти водителя не удалось. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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