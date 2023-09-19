Челябинский пенсионер погиб в результате ДТП

20 сентября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Мужчину доставили в медицинское учреждение, в котором он скончался от травм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Саткинском районе Челябинской области пенсионер получил смертельные травмы в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, мужчина скончался в медицинском учреждении. «Пенсионер на Datsun on-DO совершил столкновение с впереди попутно двигающимся Renault Logan. После чего он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. Там отметили, что к приезду экстренных служба пенсионер оставался в сознании. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Однако травмы были серьезные. Спасти водителя не удалось. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

В Саткинском районе Челябинской области пенсионер получил смертельные травмы в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, мужчина скончался в медицинском учреждении. «Пенсионер на Datsun on-DO совершил столкновение с впереди попутно двигающимся Renault Logan. После чего он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. Там отметили, что к приезду экстренных служба пенсионер оставался в сознании. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Однако травмы были серьезные. Спасти водителя не удалось. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.