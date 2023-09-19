Челябинский пенсионер погиб в результате ДТП

В Саткинском районе Челябинской области пенсионер получил смертельные травмы в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, мужчина скончался в медицинском учреждении.
«Пенсионер на Datsun on-DO совершил столкновение с впереди попутно двигающимся Renault Logan. После чего он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
Там отметили, что к приезду экстренных служба пенсионер оставался в сознании. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Однако травмы были серьезные. Спасти водителя не удалось.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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