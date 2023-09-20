Mash: два человека погибли при взрыве газа в Балашихе

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
В Балашихе сообщают о двух погибших (архивное фото) Фото:

В Балашихе после взрыва газа в доме предварительно погибли два человека. Об этом сообщает Mash. По факту происшествия заведено уголовное дело. При этом РЕН ТВ сообщает об одном погибшем. Всего пострадали четыре человека.

Обновлено в 10:14 по мск. МЧС России подтвердило гибель одного человека.

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В Балашихе после взрыва газа в доме предварительно погибли два человека. Об этом сообщает Mash. По факту происшествия заведено уголовное дело. При этом РЕН ТВ сообщает об одном погибшем. Всего пострадали четыре человека. Обновлено в 10:14 по мск. МЧС России подтвердило гибель одного человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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