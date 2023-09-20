Mash: два человека погибли при взрыве газа в Балашихе

В Балашихе сообщают о двух погибших (архивное фото)
В Балашихе после взрыва газа в доме предварительно погибли два человека. Об этом сообщает Mash. По факту происшествия заведено уголовное дело. При этом РЕН ТВ сообщает об одном погибшем. Всего пострадали четыре человека.
Обновлено в 10:14 по мск. МЧС России подтвердило гибель одного человека.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!